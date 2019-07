El Plan Xacobeo tendrá 248 millones para diseñar la Galicia del próximo decenio

0

santiago / la voz 15/07/2019 21:48 h

El próximo Año Santo 2021 tiene que ser una oportunidad para «fomentar a nosa cultura, coidar a nosa paisaxe e promover o noso talento», y sobre todo, tiene que ser concebido como «unha oportunidade para trazar o camiño de Galicia da próxima década». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, presentó el Plan Estratéxico do Xacobeo 2021, tras la reunión de la comisión organizadora, y lo hizo con el compromiso de aprovechar el impulso del Año Santo 2021 para que «perdure o seu legado coa vista posta no Ano Santo 2027».

El Plan Estratéxico do Xacobeo 2021 cuenta con un presupuesto de 247.744.490 euros para el período 2019-2022, y la implicación de todas las consellerías bajo el criterio de la «perdurabilidade». En el reparto anual, al 2020 se destinarán algo más de 80 millones con el fin de «preparar todo para o ano santo», explicó Feijoo. De los más de 247 millones, 105 se invertirán exclusivamente en la mejora de los caminos de Santiago. Este documento se entregará a todos los grupos parlamentarios, y el conselleiro de Cultura comparecerá para explicar los detalles del mismo.

Feijoo destacó la participación de más de 600 personas en el programa O teu Xacobeo, del que se seleccionaron 350 proyectos que se desarrollarán a lo largo de los próximos años, y muy especialmente durante el 2020-21. Los autores de estos proyectos recibirán en los próximos días la comunicación de haber sido elegidos para empezar a trabajar. Feijoo indicó que una de las diferencias entre el Xacobeo 2010 y el próximo es que «traballamos con tempo. Empezamos ano e medio antes, e temos máis recursos que no 2010». El presidente gallego confía en la implicación del Gobierno central, y agradeció, de antemano, la del Concello de Santiago.

El plan se marca como objetivo no solo la potenciación de Santiago como meta del Camino, sino de toda Galicia; y en este sentido, Feijoo considera que parte del trabajo se realizó en años anteriores, dada la valoración que hacen los peregrinos sobre el Camino. «O 98 % dos peregrinos recomendarían o destino. Xa quixeran outros destinos este dato», dijo.

El presidente de la Xunta insistió en que el Xacobeo «non é só unha suma de actos relixiosos, culturais e turísticos, senón que afecta a todos os sectores da economía galega. É un motor para todos», e invitó a no perder la oportunidad de «contribuír a consolidar unha Galicia sinónimo de calidade».

Dos oficinas del Camino en Roma y Nueva York

Todos los programas, campañas de promoción y actividades que se desarrollarán dentro del Plan Estratéxico do Xacobeo 2021 se asienta sobre unos valores básicos, que se transmitirán a quienes visiten Galicia a lo largo de los próximos años. La intención es reforzar el valor de la hospitalidad tanto en quienes peregrinan como en quienes acogen, y entre otros, ofrecer una imagen creativa, innovadora y contemporánea de Galicia. Todo ello sin perder de vista la necesidad de aprovechar el Xacobeo para «contribuír a que algúns dos programas deseñados teñan continuidade, as obras xeradas perduren no tempo e o tecido das industrias culturais e creativas galegas saia reforzado».

XAcobeo único

Espazo nocturno. Conjunto de iniciativas programadas en horas nocturnas para «darlles motivos aos camiñantes para aumentar a súa estadía», ofreciéndoles eventos innovadores.

Xacobeo REflexión

Espazo de diálogo. En este programa se aprovechará la riqueza cultural de los peregrinos para impulsar acciones culturales, en las que tendrán cabida conferencias, encuentros, congresos y otras acciones que «faciliten a concienciación da sociedade sobre a importancia do pensamento e ideas no marco do Xacobeo».

Xacobeo vivencias

Itinerarios jacobeos y patrimonio. Entre las propuestas se incluye la creación de espacios para que los peregrinos puedan compartir vivencias. Además, se invertirá para poner en valor el patrimonio material e inmaterial, mediante la puesta en marcha de acciones culturales para dar a conocer esta riqueza a los gallegos y también a los peregrinos.

Espacio Narrativas

Recuperación de historias. Programar acciones que permitan recuperar leyendas y historias vinculadas al hecho jacobeo para darlas a conocer tanto a la población en general como a los peregrinos y turistas. En este sentido, también se impulsarán campañas para visibilizar tradiciones olvidadas, espacios naturales desconocidos y la gastronomía, así como las posibilidades de Galicia para la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Primeras actuaciones

Internacionalización. Algunas de las primeras iniciativas programadas para el 2020 son: la apertura de oficinas del Camino de Santiago en Roma y Nueva York en febrero y abril; la tercera edición del Son do Camiño, en junio; Músicas do Mundo y Encontro de Artistas Novos no Camiño, en agosto. Para octubre se programa una exposición sobre el Camino y en noviembre se celebrará el Congreso Mundial da Cultura Xacobea. En septiembre se convocará la Gran Peregrinación da Diversidade. La Xunta prevé finalizar el arreglo de los accesos del Camino en el Monte do Gozo y la entrada del portugués en Santiago, en agosto del 2020. Asimismo, está previsto que las obras de la Catedral finalicen en noviembre.