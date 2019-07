El plan de hospitalización a domicilio se completará dos años antes de lo previsto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago 16/07/2019 20:27 h

El plan gallego de hospitalización a domicilio, el HADO, se diseñó como una estrategia a desarrollar entre 2019 y 2023, pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó su presentación en la Cidade da Cultura para declararlo «prioritario» y dar órdenes a la Consellería de Sanidade y a las gerencias de las siete áreas sanitarias de Galicia para que se acorte dos años el plazo para su completa implantación, de forma que esté lista en el 2021. «Así, temos que buscar médicos de familia, internistas, xeriatras e enfermeiros para poder formar os novos equipos», señaló.

Esos nuevos profesionales que harán falta para el HADO gallego son 45. En concreto, quince médicos y treinta enfermeros que constituirán quince equipos a mayores de los existentes ahora mismo para aumentar de 45 a 60 el número de ellos disponibles. Cada uno está formado por un médico y dos enfermeros y cuenta con un vehículo para realizar los desplazamientos a los domicilios de los pacientes, por lo que también será preciso adquirir quince más.

En dinero, la apuesta de Sanidade por el servicio de hospitalización a domicilio exigirá una inversión de 2.513.885 euros, de los que la gran mayoría de ellos, 2,4, irán destinados a la contratación del personal. Un dinero que Feijoo considera más que bien invertido, no solo por la mejora de la atención médica que supondrá, sino porque advierte que redundará en «unha xestión máis eficiente» de los recursos «polo que non suporá un incremento do custe das áreas sanitarias», añadió el presidente gallego.

El servicio de atención a domicilio no es nuevo en la sanidad gallega. Lleva treinta años funcionando, pero de un modo independiente y no coordinado entre áreas sanitarias. El plan HADO no solo supondrá un relanzamiento y mejora de la hospitalización a domicilio, sino que la dotará de medios y herramientas de las que hasta ahora no disponía.

En toda la comunidad

Cuando esté completamente operativo en el 2021, el servicio de hospitalización a domicilio estará disponible en toda Galicia, los 365 días del año y con protocolos que permitirán el trabajo coordinado de equipos de atención primaria, de los hospitales y del propio HADO. Entre esas nuevas herramientas de las que dispondrán los médicos y enfermeros que acudan a los domicilios estará el acceso a pie de cama a través de tabletas electrónicas a las historias clínicas y próximamente también será posible solicitar pruebas de forma electrónica.

Además del presidente Feijoo y del propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en la presentación del plan HADO también fueron protagonistas una médico de familia y una enfermera adscritas al programa, Leticia Hermida y Silvia Grande, respectivamente. Ambas relataron sus experiencias y destacaron la buena acogida que tiene para los enfermos y las familias poder ser atendidos con calidad en sus propios domicilios y contando con la ayuda a los cuidadores de referencia, que en la mayoría de los casos son familiares. Una de ellas, la esposa de un enfermo de ELA fallecido hace tres años, Fran Otero, también ofreció su experiencia y cómo la atención en casa mejoró la calidad de vida de su esposo. «Si él pudiera hablarles, escucharían un gracias con la voz metálica de un ordenador», aseguró.

Ingrésame en casa, por favor La Voz de Galicia Mª Jesús Llorente Ayuso

El plan HADO pretende dar una atención más personalizada, cercana y empática a pacientes que, en muchos casos, como consecuencia del aumento de la expectativa de vida, son paliativos, crónicos y agudos. Es una nueva estrategia con la que se quiere dar un salto de calidad en la atención médica que el presidente de la Xunta comparó con la de la receta electrónica o el acceso en Red a las historias clínicas.