Acepta 18 meses de prisión por cobrar doce años la pensión de su tío muerto

La Voz de Galicia marta vázquez

ourense / la voz 16/07/2019 12:01 h

Cuidó a su tío durante sus últimos años de vida y, cuando este falleció, decidió no informar de la defunción a la Seguridad Social. Un trámite tan sencillo como ese, no hacer nada, permitió a una ourensana continuar durante doce años percibiendo, mes a mes, la pensión de su allegado, quien antes de trasladarse a la ciudad de As Burgas ya enfermo, había estado residiendo en la comunidad de Murcia.

Esa distancia geográfica también pudo haber ayudado a que el banco en el que tenía su cuenta el fallecido no tuviese tampoco conocimiento de su defunción, por lo que puntualmente siguió ingresando el dinero de su pensión de jubilación, en concreto desde mayo del 2005 hasta enero del 2017. Fue entonces cuando saltaron las alarmas y se puso en marcha un procedimiento judicial al que ahora se pone fin tras haber llegado las partes implicadas en el asunto a un acuerdo.

Así, la mujer, Nieves V. P., tendrá que cumplir una condena de un año y medio de prisión como autora de un delito continuado contra la Seguridad Social. Da cuenta el escrito de que la imputada aprovechó que figuraba como autorizada en la cuenta de su tío «y con ánimo de enriquecerse injustamente y de perjudicar los intereses de la Seguridad Social, no comunicó dicho fallecimiento para seguir percibiendo en la cuenta las pensiones que periódicamente iban ingresando». Eso sí, a pesar de que inicialmente el juez instructor acusó también al marido de la imputada, finalmente este queda libre de cargos, al no haberse acreditado «que conociera el origen ilícito de dicho montante».

Tras detectarse el fraude y darse de baja la prestación, el banco tuvo que abonar al Estado las mensualidades de los cuatro últimos años, 42.935 euros. El pasado junio, la acusada consignó en el juzgado otros 100.000, destinados a hacer frente a los 84.201 restantes que debía abonar como responsabilidad civil. Eso sí, la condena acordada con el Ministerio Fiscal contempla, a mayores, el pago de una multa de 63.600 euros. Asimismo, la autora del delito pierde su derecho a obtener subvenciones o beneficios fiscales durante tres años y medio.

Se trata del segundo caso de este tipo que salta a la luz pública en los últimos meses. El pasado junio una pontevedresa admitió haber cobrado durante veinte años la pensión de su tío.