«Este es el futuro de nuestra sanidad»

Ocho y cuarto de la mañana. La Unidad de Hospitalización a domicilio (HADO) de A Coruña, radicada en el hospital de Oza, bulle de actividad. Las enfermeras entran y salen del almacén preparando el material y las bolsas con la medicación de cada enfermo. En el cuarto contiguo, los médicos de la unidad también revisan las historias clínicas de sus pacientes y preparan las rutas que les tendrán fuera toda la mañana. De estas primeras labores del día depende el resto de la jornada. Aquí la organización previa es esencial para poder realizar en tiempo todos los desplazamientos y visitas previstas.

Miguel Silva es el doctor más veterano de la unidad, que tiene asignados ocho médicos y nueve enfermeras. En sus más de 30 años trabajando en HADO, Silva ha visto como el perfil de los pacientes cambiaba de manera radical. «Al principio trabajábamos sobre todo en cuidados paliativos y con enfermos crónicos muy estabilizados. Hoy tratamos a diario pacientes agudos de todo tipo», explica. Personas recién operadas, trasplantadas, con infecciones agudas... el tipo de paciente que pueden atender a domicilio es casi ilimitado. «Excepto cirugías mayores y radiografías hacemos prácticamente cualquier técnica de las que se hacen un hospital», indica Leticia Hermida, otra de las doctoras. La unidad coruñesa no realiza quimioterapia pero otras de las que existen en Galicia sí aplican a domicilio este tratamiento.Y hacer una transfusión de sangre en el salón de una casa es algo perfectamente posible para ellos.

Así es una jornada de trabajo del servicio de hospitalización domiciliaria Acompañamos a los profesionales de HADO de A Coruña a varias de sus visitas y conocemos cómo funciona esta unidad

«Los únicos requisitos para ser candidato a una hospitalización domiciliaria son cierto grado de estabilidad en el enfermo, que su casa quede dentro de nuestra área de cobertura, que cuente con algún cuidador implicado y, por supuesto, la voluntariedad del paciente y de su familia», explica Fernando Lamelo, otro de los veteranos, con 24 años de servicio a sus espaldas.

Pedro, que hace pocos días ingresó en Urgencias del CHUAC con una importante infección, cumplía todas esas características. Hasta el domicilio de sus padres, en Oleiros, se desplaza esta mañana la doctora Leticia Dopico para realizar todos los controles -analíticas incluidas- que, de otro modo, tendrían que hacerle en una habitación del hospital. En lugar de eso, el joven recibe las atenciones en su propio cuarto, vigilado por sus padres, que, al mismo tiempo, pueden cuidar de la niña pequeña que tienen a su cargo. Y todo ello, en zapatillas de casa. «Cando mo propuxeron pensei: xenial. Estar no hospital sempre é un trastorno, na casa estás menos agobiado, máis cómodo. E por algo como o meu, que ao final require unhas análises e unhas pastillas, non estás alí ocupando unha cama valiosa», reflexiona.

Terminada la visita, Dopico pone rumbo al siguiente domicilio. Las horas de coche son la parte más ingrata de un trabajo que le apasiona. «Me gusta este tipo de medicina. En un hospital tienes que pasar más tiempo en el despacho que con los pacientes. Aquí es al revés», explica. Ella suele atender una media de cinco pacientes al día, dependiendo de las necesidades y de la distancias a la que se encuentren las distintas viviendas. En esta ocasión el trayecto es importante, casi 20 kilómetros separan las casas de Pedro y Manuel, su siguiente paciente, que la recibe sonriente y encantado con los cuidados que le está dispensando una de las enfermeras de la unidad. Leticia revisa al enfermo, pone al día a su mujer sobre la medicación y les da la mejor noticia: el alta hospitalaria, que reciben en el mismísimo salón de su casa. «El servicio médico es fabuloso, estás igual de cuidado que en el hospital pero en tu casita estás mejor, con la esposa al lado, los nietos... además puedes salir a pasear, en la residencia estás más sujeto», valora Manuel.

Para él esta ha sido su primera hospitalización a domicilio. No así para Aurora que padece Crohn y es usuaria del servicio desde hace más de una década. «Yo creía que era un servicio para pacientes terminales pero me he dado cuenta de que los crónicos podemos sacarle mucho partido», dice después de saludar a la enfermera Chus Llorente con dos besos y preguntándole qué tal han ido sus vacaciones. «Para mí son como de la familia», explica la mujer. Chus, por su parte, no deja de llamarla cariño y de compartir con ella miradas cómplices. «Al fin y al cabo invadimos sus casas, nos colamos en lo más íntimo», explica esta profesional que cambió la tecnificación de las UCIs por un servicio que, asegura, le ha permitido reencontrarse con las raíces de su oficio.

Ingrésame en casa, por favor

Mientras atiende a Aurora, explica que parte de su trabajo consiste en enseñar al enfermo y a su familia a realizar algunos de los cuidados. «Más de uno casi podría sacarse el título de auxiliar», bromea. La colaboración entre los profesionales de hospitalización domiciliaria y los cuidadores permite que los pacientes puedan ser tratados al tiempo que disfrutan de la libertad de estar en su propio hogar, evitando además los riesgos de infección que pueden suponer las estancias en centros sanitarios.

Rematado su trabajo, Chus recoge sus bártulos y vuelve al coche. Además de las cargas físicas -cogen pesos, cargan con material, asisten en pisos altos sin ascensor...- reconoce que el suyo es un trabajo con un importante desgaste psíquico. «Es inevitable, tienes que aprender a desconectar, pero algunos pacientes te marcan. Lo bueno es que si un servicio ha sido especialmente complicado, salir y ver el cielo o el mar te ayudan a respira hondo y seguir», señala. Para ella todo esfuerzo es poco. «La hospitalización a domicilio es el futuro de la sanidad», afirma.

«Nosotros somos la planta 12 de un hospital que solo tiene 11»

Mientras Leticia o Chus recorren el área coruñesa atendiendo pacientes, la labor de Fernando Lamelo es un poco distinta. Él se encarga de recibir las peticiones de ingreso y las solicitudes de atención y repartir juego entre sus compañeros. Pero además, ejerce como «ojeador» de la unidad. El doctor Lamelo es el encargado de captar en el servicio de Urgencias del hospital a pacientes que puedan ser candidatos a una hospitalización domiciliaria. «Reviso los ingresos en Urgencias, las historias clínicas y comento con los médicos del servicio qué pacientes podrían ser susceptibles de un ingreso en su casa en lugar de en el hospital». Una actitud proactiva que pudieron poner en marcha hace algunos años tras una pequeña ampliación de plantilla. «Ahí empezamos a despegar», explica. A día de hoy, lo habitual es que tengan ingresados unos cuarenta pacientes y que cada día se sumen cuatro o cinco ingresos nuevos, según la disponibilidad de los profesionales y las distancias que deban recorrer entre domicilios. El servicio está activo de lunes a viernes entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, y los sábados y domingos de ocho a dos.

«Pasamos de servir para desatascar el hospital a intentar evitar que los pacientes lleguen siquiera a pisarlo», explica la doctora Leticia Hermida, que considera el servicio de HADO como «la planta número 12» del centro sanitario coruñés, que en realidad cuenta con once. Además, defiende los beneficios de la hospitalización domiciliaria. «El paciente en su casa se recupera antes, lo sabemos y estamos convencidos de ello. Además, en el caso de personas mayores esto evita que se desorienten por la pérdida de sus rutinas», argumenta.

Pero además, para el doctor Lamelo, esta modalidad de hospitalización es un modo de empoderar al paciente. «A veces asusta un poquito eso de tener que ponerle tú mismo el antibiótico o cuestiones similares pero realmente son cuidados asumibles. Ahora que está tan de moda el empoderamiento del enfermo y de las familias, lo cierto es que nosotros llevamos años haciéndolo», opina.