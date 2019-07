Lo que no sabías del pazo de Meirás

La Voz / Europa Press

; Viaje al interior del Pazo de Meirás Entramos en las Torres de Meirás, propiedad de Emilia Pardo Bazán y ofrecida por las autoridades franquistas en 1938 a Francisco Franco como residencia veraniega Marcos Míguez

La familia Franco habría puesto en venta la polémica propiedad de Sada, una decisión que se habría acelerado tras la muerte hace unos días de de la hija del dictador

Durante cuatro décadas residencia de verano de Francisco Franco y en los últimos años un auténtico quebradero de cabeza para sus descendientes, estos habrían decidido desprenderse del pazo de Meirás, según una información publicada este viernes por OK Diario. ¿Su precio de venta? 8 millones de euros. Un movimiento auspiciado por los nietos del dictador y acelerado tras el fallecimiento, el pasado 29 de diciembre, de la única hija de Franco, Carmen Polo.

La operación tendría lugar en dos fases. Primero debería haber un derecho de tanteo por parte de la Xunta de Galicia, la primera en optar por un precio algo más económico. Si no lo hace, entonces los Franco podrían venderlo a clientes privados. Pero ni Xunta, ni concello de Sada -donde se ubica el pazo- ni siquiera la Fundación Franco -que gestiona el inmueble- tienen ninguna notificación al respecto, según ha podido saber La Voz de Galicia. En todo caso, fuentes de la Consellería de Cultura han ratificado que, como ordena el mandato parlamentario y expresó Alberto Núñez Feijóo, la Administración autonómica no tiene ninguna intención de pagar dinero por este inmueble. El pasado mes de septiembre Núñez Feijoo rechazó una expropiación forzosa o adquirir el bien con fondos públicos. «Podemos expropiar o podemos comprar. Yo creo que los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el Pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 38 cuando lo donamos a la familia y estoy seguro de que en el año 2017 no estamos dispuestos a volver a comprar esa propiedad», indicó entonces, cuando llamó a los Franco a realizar una cesión «gratuita».

