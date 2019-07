Fiasco total de la reunión Sánchez-Iglesias; ¿Una gallega al frente del FMI?; la historia que esconde la foto viral del Resu

0

La Voz de Galicia Olalla Sánchez

10/07/2019 08:54 h

Repaso a los principales temas de este miércoles:

Fracaso en la negociación para apoyar la investidura. La reunión entre Sánchez e Iglesias -una hora y 45 minutos de desencuentro- terminó en un rotundo fracaso, del que ambas fuerzas se culparon mutuamente. Los socialistas acusan al líder de Podemos de exigir el puesto de vicepresidente y amenazan con elecciones el 10 de noviembre si no hay investidura en julio.

El fiasco de esta cita eleva aún más la responsabilidad sobre Albert Rivera. Sin embargo, el líder de Ciudadanos declina, incluso, sentarse a dialogar con el presidente en funciones. Pone su interés político por delante y rechaza plantear el único Gobierno estable, que tendría 180 escaños, como explicamos en este análisis.

Y si se repiten las elecciones, ¿qué pasaría?; ¿quién saldría favorecido? Dibujamos el hipotético escenario en esta información:

Sobre el incierto camino para la formación del Ejecutivo se posicionan Fernando Ónega en «Ay, que nos vemos en las urnas»; Roberto L. Blanco Valdés, en «¿Volver a votar? ¡Un dislate colosal!»; o Laureano López, en «Santiago Abascal está tirante». Pinto & Chinto lo ven así en su tira.

En Madrid, por ahora, también cayó en saco roto el esfuerzo in extremis realizado por el PP y Ciudadanos para intentar investir hoy a la popular Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad. Vox no comprometió su crucial apoyo, por lo que la Asamblea regional acogerá un pleno instrumental sin la posibilidad de votar a un candidato. No hubo acuerdo pero la formación naranja concedió a Vox la foto conjunta que Rivera niega a Abascal.

Seguimos en clave política pero en un tono mucho más distendido. Y es que en Oia se acaba de crear la primera Concejalía de la Felicidad, un departamento municipal ideado exclusivamente para dar satisfacciones emocionales a la población, como nos explica la alcaldesa, la popular Cristina Correa. En un vídeo pulsamos el sentir de los vecinos. Uno de ellos, que teme que la paz de la localidad se vaya a perder con la llegada masiva de turistas, ya advierte: «No le digan a nadie que este es el lugar más feliz del mundo».

Saltamos a otro concello, al de Trabada, y a la oferta de otra alcaldesa, en este caso, de la socialista Mayra García, de la que ayer informábamos que propuso trabajo y vivienda gratis para las familias con dos hijos de entre 3 y 6 años, una medida con la que buscaba no perder un aula de infantil. Tras el eco de la noticia, llegaron los primeros resultados. En solo un día hasta 16 personas de varias comunidades se interesaron por ir a vivir con sus hijos a este ayuntamiento.

Y de Lugo nos vamos a Ourense, concretamente a Monterrei, donde aún tratan de reponerse de las graves inundaciones del lunes (aquí en vídeo) que causaron severos daños con decenas de miles de kilos de uva perdidos. A nivel meteorológico, la tromba de agua se explica por una situación explosiva, herencia de este año anómalo. Los vecinos de los pueblos castigados por la riada señalan al estado del río Búbal como origen del anegamiento:

Dejamos Galicia y nos vamos hasta Palamós, donde fue detenido un joven de 18 años acusado de violar a un bebé de 13 meses. El presunto autor de los hechos es un conocido de la familia que cuidaba del pequeño.

En clave laboral este miércoles explicamos cómo hasta 800.000 interinos esperan una sentencia europea que los puede convertir en fijos. Tras recibir 5.000 demandas, el Tribunal de la UE determinará si España abusa de la temporalidad en el sector público.

En página internacional, uno de los protagonistas del día es Corbyn, que se enmienda y pedirá un segundo referendo sobre el «brexit». En una carta a los militantes dice que el laborismo defenderá la permanencia en la UE.

Otro de los nombres de este miércoles es el del expresidente argentino Fernando de la Rúa, fallecido ayer a los 81 años. De familia de Bueu, personificó el peso de Galicia en la llamada quinta provincia.

Un segundo adiós que despertó en las últimas horas una oleada de cariño es el de Jaime Manso, una de las figuras más carismáticas del ambiente musical de A Coruña y dueño de Discos Portobello, tienda de referencia a nivel nacional. Natural de Betanzos, fallecía ayer tras varios meses con problemas de salud.

Relacionado con la música, y con el inmenso eco del Resurrection Fest, hoy nos centramos en Álex Domínguez, el riojano en silla de ruedas al que el público del festival hizo «volar», en una imagen ya viral. «Las barreras os las ponéis vosotros; si queréis, podéis», defiende el joven, que para llegar hasta Viveiro recorrió casi 600 kilómetros en autobús junto a su madre.

En el mundo televisivo, continuamos hablando de Los Lobos después de que se hiciesen con el bote millonario de «¡Boom!», de 6,6 millones de euros, el mayor de la historia. Su próximo destino es la Patagonia, lugar al que los cuatro viajarán juntos para celebrarlo. Tras llevarse el premio, quisieron recordar a José Pinto, su compañero fallecido hace unos meses. ¿Y tú serías capaz de llevarte el bote?:

Terminamos este repaso en clave veraniega, ahora que sí ha llegado el buen tiempo. Por una parte, adelantamos que mañana se podrá conseguir con el periódico la tercera de las guías «Vive Galicia, ¡vive las playas!», que descubre los mejores arenales de Cangas a Sanxenxo. También invitamos a todos los lectores a que nos revelen cuál es su playa gallega favorita, en una encuesta que parte de 20 arenales.

El creador de Juego de Tronos reveló en las últimas horas varios detalles sobre la precuela de la serie que la cadena HBO rueda actualmente en Irlanda del Norte, que transcurrirá 5.000 años antes de la trama original y cuyo universo contará con más de cien reinos diferentes. George R.R. Martin reconoció que el proyecto aún no tiene un título definitivo pero que él tiene una sugerencia.

En Santiago, y después de que ayer revelásemos que miembros de una familia okuparon al menos cinco pisos en la zona de Pelamios, hoy ampliamos la información:

También continuamos con la noticia iniciada ayer en Pontevedra con la alerta de una vecinas que evitaron que un perro terminase triturado. El can fue localizado abandonado en un contenedor de basura. Hoy habla su dueño:

Muere un turista irlandés en la subida al faro de las Cíes. El excursionista, de 59 años, iba con su esposa y se cayó desplomado sin que los guardas forestales pudiesen reanimarlo.

Tras conocerse esta semana que la hospitalización a domicilio llegará a todo el territorio gallego durante todo el año, hoy escribe en La Voz Mª Jesús Llorente Ayuso, supervisora de la unidad de hospitalización a domicilio (HADO) del Chuac. «Es en el domicilio donde tomamos contacto con el paciente y la familia, vemos en vivo y en directo su entorno, y es más fácil modificar hábitos y dar un trato más personalizado. Además, la comunicación es más fluida en la intimidad de la vivienda, y se logra un grado mucho mayor de confianza entre paciente y equipo», explica.

En el Celta, la firmeza de Maxi le lleva al Valencia. El deseo del jugador, que siempre priorizó seguir en La Liga, le ha conducido al conjunto che.

En A Coruña, la puja por Expósito se calienta. El Eibar y un equipo de la segunda inglesa apuran sus posibilidades frente a un Dépor en situación de debilidad para negociar por su jugador más valioso.

Este miércoles seguimos hablando de baloncesto. Por una parte, analizamos la otra cara de las campeonas de Europa. El éxito de la selección femenina no se refleja en una liga que, pese a su alto nivel, es modesta a nivel económico y carece de convenio colectivo.

También nos detenemos en la sorprendente lista inicial de 16 jugadores que presentó Scariolo para el Mundial. España competirá sin Ibaka, Mirotic y Rodríguez.

Y terminamos este repaso deportivo con los momentos más hilarantes que han ocurrido hasta ahora en Wimbledon.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica el barómetro postelectoral de los comicios del 28 de abril, que ganó el PSOE, aunque con un resultado que le obliga a contar con apoyos de otras formaciones.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, presenta la Campaña de Verano de Lotería de Navidadel con el arranque de la venta en 11.000 puntos de comercialización.