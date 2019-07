Villares y En Marea trasladan sus disputas al pleno, pero votan lo mismo

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 10/07/2019

La ruptura del grupo parlamentario de En Marea, con la consiguiente creación de un Grupo Mixto, ha quedado cordialmente patente en el pleno que cierra el período de sesiones. Todo ha sido más formal que de fondo, porque los cuatro diputados escindidos y liderados por Luís Villares han votado lo mismo que sus diez excompañeros, que de momento siguen trabajando en el grupo oficial de En Marea, al menos mientras no decidan un nuevo nombre.

El pleno comenzó unos minutos tarde por el retraso de los diputados del Partido Popular que, de forma intencionada o no, permitieron a los medios gráficos recrearse en la llegada y reubicación en los escaños, que se produjo entre saludos, bromas y el asesoramiento amable del personal de la Cámara. Tras los ajustes de los asientos llegó el turno de las intervenciones para abordar el primer punto del día, y Luís Villares inició su discurso posicionando al «Grupo Parlamentario de En Marea». El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, corrigió al portavoz, al que ubicó en el Grupo Mixto. El exjuez, que ya se esperaba algún tipo de reprobación, retomó la palabra como «voceiro do partido político, integrado no grupo parlamentario mixto...», y siguió como si nada.

«Adáptense o máis posible á nova situación, estas cousas non axudan ás deliberacións»

Una situación similar se produjo con el diputado afín Pancho Casal, que pidió disculpas de antemano por tener que improvisar en solo unos días una intervención en un tema que no dominaba relativo a pesca. En su caso, fue el vicepresidente Diego Calvo el que puso orden nominal rogando su colaboración para no alimentar la confusión. No le gustó a Casal ese toque de atención, y se revolvió recordando que diputados del PP se han referido durante tres años a las «mareas de Podemos» en vez de utilizar el nombre oficial.

Por la tarde, en el debate de las proposiciones no de ley, Villares volvió a la carga con En Marea, y Santalices optó por ser menos tajante para sacarle hierro a su conflicto e interpretó que el portavoz del Grupo Mixto había incurrido en un «lapsus». Los diputados de En Marea, encabezados ahora por Manuel Lago, esquivaron el enredo toda la jornada e intervinieron sin echar más leña al fuego.

Relevo socialista

El pleno sirvió para dar la bienvenida a la diputada socialista Carmen Rodríguez Acosta, de la circunscripción de Ourense, que sustituye en el escaño a Raúl Fernández, fallecido recientemente. Fue un aperitivo de las novedades en el PSdeG, en el que habrá más cambios. Juan Díaz Villoslada, ponente en la ley que se debatía, y Abel Losada se despiden hoy de la vida parlamentaria para trabajar en los concellos de A Coruña y Vigo, dejando libre los puestos de María Teresa Porrit y Gonzalo Caballero.

Santalices será más estricto con las intervenciones para no eternizar las sesiones

La creación de un Grupo Mixto ha afectado a la dinámica del pleno, con una intervención y una réplica más que hasta ahora. El presidente Santalices advirtió que la jornada había servido «de proba», y ante el evidente retraso acumulado ya adelantó que a partir de hoy mismo será más estricto con los tiempos de palabra.

TEXTO LEGISLATIVO

Administración digital. El pleno abordó la Lei de Administración Digital en Galicia, que solo tuvo el apoyo expreso de los populares tras haber recibido casi doscientas enmiendas. El PSOE y el BNG se abstuvieron, y En Marea y el Grupo Mixto votaron en contra. Entre las críticas de la oposición destacaron las acusaciones al Gobierno de legislar para beneficiar a grupos empresariales.

mociones y proposiciones

Ley del aborto. La abstención de los populares ha facilitado la aprobación de una moción presentada por el PSdeG en apoyo a la ley del aborto del año 2010, cuyo «pleno cumprimento» reclama al Gobierno. Con todo, la diputada Julia Rodríguez ha acusado a la oposición de plantear «un conflito onde non o hai».

CDG e identidad de género. Los votos del PP tumbaron otra propuesta, también de los socialistas, para solucionar «os problemas» de funcionamiento del Centro Dramático Galego. Y también descartaron una nueva ley de identidad de género, como reclamaba En Marea, por entender que la norma autonómica del 2014 está vigente y es «integral».

Gestión de las becas. El PP expresó su disposición a solicitar al Gobierno la transferencia de las competencias relativas a las becas de ayuda al estudio, tal como reclama el BNG.