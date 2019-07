¿Y se puede conducir con tacones?

No está expresamente prohibido, pero un agente puede denunciar si detecta que llevar chanclas limita la libertad de movimientos del conductor o genera un peligro para el tráfico

«El padre de una amiga murió por conducir con chanclas. Se le resbaló el pie. Es peligroso conducir con un calzado inapropiado». «Yo he conducido toda mi vida en verano con chanclas y nunca he sentido que no tenga libertad de movimientos. No entiendo esta norma y tampoco me queda claro si me pueden sancionar o no». Son dos testimonios contrapuestos a una misma pregunta: ¿Te pueden denunciar por conducir con chanclas? La respuesta no es definitiva, porque admite matices, como muchas normas relacionadas con el tráfico. Pero si hay que dar una, esta es afirmativa: sí que te pueden denunciar por conducir con chanclas.

Seguir leyendo