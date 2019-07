Mayra García, alcaldesa de Trabada: «Quero aproveitar esta corrente e que veña o maior número de familias»

0

O pulso cotián do concello lucense de Trabada (1.121 habitantes) axitouse onte. A oferta da alcaldesa, a socialista Mayra García (Trabada, 1988), de vivenda gratis e traballo para as familias que escolaricen a dous ou máis cativos de 3 a 6 anos, provocou que durante todo o día de onte non parase de recibir chamadas. Unha proposta, a súa, que persigue non perder unha aula de infantil no CEIP Celso Currás, para o que necesita que se matriculen este mes cando menos catro nenos máis. A media tarde de onte, Mayra García facía reconto: «Chamaron 16 familias, da Coruña, Ourense, Lugo, León, A Rioxa, Madrid, Cidade Real..., e tamén da Mariña, de Barreiros, e xente de varias nacionalidades: venezolanos, colombianos...».

-E agora?

-Tomamos nota, e ás familias que reúnen os requisitos, que son tres, imos chamalas esta semana, para entrevistármolas a traballadora social, a directora do CEIP e mais eu, e podermos coñecer a súa situación. E co resto, e cos que chamen, imos contactar tamén, porque quero aproveitar esta corrente que se xerou e que veña vivir a Trabada o maior número de familias posible, cun programa máis ambicioso de asentamento familiar estendido no tempo, máis aló da prioridade, que é que non peche a unidade de infantil no CEIP.

-Pero terán un máximo de vivendas gratis e de ofertas de traballo?

-Vivendas temos dúas xa dispoñibles, en Sante e Trabadela. Tamén temos dúas vellas escolas xa rehabilitadas, que só habería que acondicionar. E tamén pensamos en arrendar, porque no rexistro de vivendas baleiras de Trabada temos 141 anotadas. De ofertas de traballo, a empresa Blanco Villar contrataría a tres persoas. Pero en Trabada o traballo non é problema, porque hai sectores con demanda, como a agricultura e a gandaría; temos tamén un sector forestal moi potente con demanda laboral, a fábrica de laminados... En Trabada, querendo, hai traballo.

-Sorprendida da resposta?

-Si. É certo que ante unha situación límite coma a nosa, na que precisamos lograr matrículas escolares en vinte días, fas ofertas case á desesperada, pero con todo non esperabamos esta resposta, visto o número de chamadas que tivemos nun só día. Sería unha mágoa non aproveitala, e imos poñer todo da nosa parte para facelo.

-Parece que deu coa solución a un problema endémico de Galicia, combater o despoboamento, aínda que sexa a base de ofrecer traballo e casa.

-Dende os concellos pequenos é moi difícil frear en solitario a perda de poboación. Axudas á natalidade, á contratación, para a conciliación familiar... ao final son insuficientes, se ben estas políticas hai que valoralas a medio e longo prazo. Dende logo ter un posto de traballo é fundamental, e, vista a repercusión que tivo a nosa oferta, unha solución pode estar na colaboración da empresa pública, que ofreza traballo, e a Administración, que garanta os servizos e, se pode, ofreza vivenda gratis un tempo. En Trabada hai traballo, e os servizos ímolos poñer nós, coma ata agora.