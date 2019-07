Exonerado de olvidar echar protector solar a su hijo

0

La Voz de Galicia L. Penide

Pontevedra / La voz 09/07/2019 12:04 h

La Audiencia de Pontevedra ha desestimado la denuncia interpuesta por una pontevedresa contra el que fue su compañero sentimental y padre de su hijo porque en una ocasión se olvidó de echar protección solar al menor y este terminó sufriendo un eritema.

La mujer sostuvo que la conducta de su expareja constituía un supuesto incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, en concreto, el deber de proteger la vida del hijo menor.

Sin embargo, y al igual que hizo la jueza de instrucción, la Audiencia descarta que se esté ante un caso de estas características, toda vez que el Código Penal exige que el «incumplimiento debe ser voluntario y persistente y no esporádico o transitorio». El supuesto denunciado es «un hecho concreto y aislado», al tiempo que se incide en que «la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico». Pero es que el auto que desestima la denuncia de la pontevedresa va más allá y recoge que no se observa dolo en la forma de proceder del padre. De este modo, se remarca que no se ha determinado que tuviese intención de causar lesiones o asumiese que podría causarlas y se mostrase indiferente frente a este riesgo, lo que se conoce como dolo eventual.

«Con independencia de que la conducta fuese o no correcta, lo que no consta es que fuese dirigida a causar lesiones, ni siquiera a título de dolo eventual», insiste. A este respecto, la Audiencia de Pontevedra alude a que, en último extremo, podría vincularse el eritema a una mera negligencia, pero se trata de un supuesto que requiere de una previa calificación de grave o como menos grave en base a datos concretos, una circunstancia que tampoco consta y que lleva a los magistrados a tachar de «falto de solidez» el recurso de la madre.