Todos los partidos avalan las subidas de sueldo de alcaldes y corporaciones

La Voz de Galicia J. C.

santiago / la voz 07/07/2019 05:00 h

¿Cuántos españoles no levantarían su brazo si tuviesen que votar su propia subida sueldo? Más de 60.000 están estos días decidiendo sus sueldos en los salones nobles de los ayuntamientos, aunque una gran parte de ellos no cobrará nada, más allá de las asistencias a plenos. En Galicia y en el resto de España se nota otra alegría salarial que no se vivió en el 2011, en plena crisis, o en el 2015, cuando irrumpieron en el espectro municipal partidos del entorno de la izquierda radical.

A pesar de que el aumento del coste de las corporaciones es generalizado, sobre todo por la proliferación de pactos con al menos dos partidos que alimentar, los incrementos de los alcaldes gallegos son mucho más comedidos que los de algunos ediles de las principales ciudades españolas, que van a exprimir al máximo el margen que da Hacienda según el número de habitantes del municipio.

Quince segundos es lo que le llevó al tripartito de Las Palmas de Gran Canaria liderado por el PSOE y con el respaldo de Podemos votar sin fisuras un aumento de sueldo del 30 %, momento que ha quedado registrado en un vídeo viral sin tropezones ni situaciones extravagantes: o sí, porque en un abrir y cerrar de ojos ganarán 9.000 euros más al año, y eso es bastante excepcional.

En un repaso de los salarios municipales más altos cualquiera acertaría al poner en el podio a Madrid (PP), Barcelona (En Comú) o Bilbao (PNV), cuyos alcaldes van a estar por encima o cerca de los 100.000 euros, situándose en un peldaño superior respecto a casi todos los presidentes autonómicos. Pero en estas capitales tiene cierta lógica, y las subidas se ceñirán en la mayoría de los casos a un 2,5 % que también percibirán los funcionarios.

Otros vienen pegando fuerte desde atrás, y los hay de todos los colores. El alcalde popular de Pilar de la Horadada, en Alicante, se va a poner un salario un 160 % más alto, de 52.000 euros, en un caso insólito en toda España; el de Pollensa, en la isla de Mallorca, amarró un 44 % más; y el de Sevilla, el socialista Juan Espadas, decidió que se merecía un tercio añadido para alcanzar los 84.600 euros -más que el presidente de la Xunta-, pero tuvo el detalle de incrementar los emolumentos de la oposición un 43 %. El PP apoyó la propuesta.

La influencia demográfica

También hay para Ciudadanos, ya que el alcalde de Valdemoro tendrá una subida del 33%. Pasará de 45.000 a 60.000 euros, y obtuvo el respaldo de Vox y del PP, además de la abstención de Más Madrid. El PSOE dijo no. Las subidas, más contenidas pero igualmente desproporcionadas a las mejoras de los ciudadanos, siguen por capitales como Huelva o Málaga, y los salarios son especialmente altos en los municipios de Madrid, beneficiados por el influjo demográfico de la capital. La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), gobierna sobre 207.000 vecinos, y su nómina ha crecido un 17 %, hasta los 82.000 euros, que son 13.000 euros más que los de sus homólogos de A Coruña o Vigo, sin contar los trienios de Caballero.

En el País Vasco, con una tradición de altos sueldos, el alcalde de Lequeitio (PNV) recibirá en su cuenta 64.000 euros, un 34 % más, mientras que cinco alcaldes de Bildu han manifestado su intención de recortar la nómina un 40 %. La regidora de Durango ganará 47.000 euros, 25.000 menos que su antecesor.

Los que más ganan

José Luis M. Almeida, Madrid: 106.000 €. El regidor popular cree que su sueldo es «razonable», y que el que no está a la altura es el del presidente del Gobierno

Ada Colau, Barcelona: 100.000 €. La alcaldesa cobra como diputada provincial. El siguiente por salario bruto es Juan Jesús Vivas (PP), de Ceuta

Juan María Aburto, Bilbao: 99.500 €. Los políticos vascos tienen tradicionalmente buenos sueldos. Regidores de Bildu quiere recortarlos un 40 %

Nuria Marín, Hospitalet: 93.000 €. La alcaldesa intentó bajarse el salario en su primer mandato. Asegura que cede una parte importante a oenegés