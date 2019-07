«Esta ley no pretende triplicar los nacimientos, pero sí dar facilidades»

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

07/07/2019

La Consellería de Política Social ya ha publicado el anteproyecto de la ley de impulso demográfico, la primera legislación de estas características en España, con la que la responsable de este departamento, Fabiola García (Ribeira, 1985), quiere que «Galicia sea el mejor lugar para tener hijos».

-Confía en aprobar la ley antes de que finalice el año: ¿cuándo se verán sus resultados?

-El jueves 27 de junio llevamos al Consello de la Xunta este anteproyecto de ley, que nace con vocación de consenso y permanencia. Pusimos la primera semilla, pero para ver los frutos habrá que esperar, como les sucedió a otros países de la Unión Europea, a quienes les llevó muchos años ver los resultados de una ley de esta magnitud.

-¿Pero se verán?

-Lo que pretendemos es dar a las familias todos los apoyos que necesitan si quieren tener un hijo. No podemos con esta ley pretender duplicar o triplicar el número de nacimientos. Ojalá. Porque no sería un objetivo realista. Pero sí dar facilidades a las familias que deciden tener un hijo.

-Hay un requisito clave que es la estabilidad laboral, pero ¿qué más necesitan las familias?

-Recursos de conciliación, y no solo en las ciudades, sino también en el campo, por eso damos prestaciones económicas y recursos como las Casas Niño, que llegarán a 76 al final de la legislatura. Y también ponemos en marcha Casas do Maior, porque conciliar no es solo cosa de niños.

-La ley recoge en uno de sus artículos facilitar la reproducción asistida. Sin embargo, los profesionales dicen claramente que a partir de los 40 las dificultades para ser madre crecen: ¿no sería mejor hacer ver esta realidad?

-Cada vez se tienen hijos más tarde, por eso introducimos esta medida en la que ya trabaja Sanidade para dar más facilidades a las familias.

-¿Se acortará las listas de espera, se ampliará la edad máxima para poder optar más allá de los 40...?

-Es la Consellería de Sanidade la que trabaja para fijar los criterios en los que se focalizarán las ayudas.

-Se ponen en el campo recursos para niños de cero a 3 años, pero cierran las escuelas de educación infantil y primaria.

-Además de las Casas Niño, en el ámbito costero no urbano, y dentro de la orden para abrir escuelas infantiles en los polígonos industriales, vamos a ampliar la norma para abrir guarderías en las cofradías de pescadores. Y trabajaremos a la par con Educación para que una familia tenga los servicios cerca de casa.

-¿La empresa es receptiva?

-Una pieza fundamental para afrontar el reto demográfico es la implicación de la empresa. No las podemos obligar, pero vamos a reunirnos con ellas para orientarlas sobre qué medidas pueden adoptar con sus trabajadores. A mayores haremos que aquellas que se implican más con la conciliación tengan más puntos para acceder a un contrato público.

-En esta ley han participado todas las consellerías: ¿se han quedado medidas en el tintero por ser demasiado arriesgadas?

-Lo que queremos es que tenga vocación de permanencia, por lo que estas son las bases y después iremos sacando medidas donde especificaremos más. No queremos que atienda a ideologías, porque el reto demográfico es un objetivo de todos.

-¿Se trabajará para lograr la unanimidad en el Parlamento?

-Vamos a tener todo tipo de negociaciones para que sea una ley aprobada por todos.

-Al igual que se estudia matemáticas en el cole, ¿es necesario estudiar la sangría demográfica?

-Por supuesto, tenemos que concienciar a nuestros hijos de las peculiaridades de Galicia, por lo que va a ser una de las materias incluidas en la etapa educativa.

-¿Cómo hacer que retornen los gallegos en el exterior?

-Galicia tiene una peculiaridad, los 500.000 gallegos que viven fuera. La ley está orientada a ellos, con el fin de que 20.000 gallegos vuelvan a la comunidad.

-¿Qué facilidades encontrarán?

-Crearemos una oficina de orientación en la que se prestará todo tipo de asesoramiento, no solo de las líneas de ayuda que se ponen en marcha desde los departamentos de la Xunta, sino también de las oportunidades que Galicia puede ofrecer.

-¿Ha sido el reto más importante de la consellería en esta legislatura?

-Fue un reto sacarla adelante, pero llegar a los 60.000 dependientes atendidos también.

«Tenemos 61.000 dependientes atendidos y queremos atender cada día a más»

Impulsar la demografía, pero cuidar también a los mayores. Esa es otra de las líneas de trabajo principales de la conselleira.

-Uno de los compromisos de Feijoo, llegar a 60.000 dependientes atendidos, ya se cumplió. ¿Se plantea otros objetivos en dependencia antes de que acabe la legislatura?

-Ya estamos trabajando en un nuevo compromiso muy ambicioso para que ninguna comunidad pueda mirar a Galicia por encima del hombro.

-¿En qué sentido?

-En tres: a nivel de prestaciones acabamos de incrementar en diez millones las de los dependientes que ya estaban recibiendo alguna; tenemos 61.000 dependientes atendidos y queremos atender cada día a más; y la tercera línea es darles el servicio que piden, bien sea en su casa, en su entorno, o en una residencia si es lo que desean.

-El Gobierno central nunca cumplió el porcentaje de financiación de la dependencia, que debe ser un 50-50 entre Administración central y autonómica. ¿Lo ha aumentado por lo menos?

-Nada: la cuantía del Gobierno central permanece intacta, el 75 % de la dependencia la financia la Xunta. El Gobierno debe hacer una apuesta firme cumpliendo la ley, que establece una financiación 50-50. También debe implicarse en la demografía. Hace 15 meses que gobierna Pedro Sánchez y no ha aprobado ni una medida de la estrategia nacional contra el reto demográfico.