El PSdeG-PSOE forma a sus cuadros para ganar la Xunta

«fracaso do modelo de Feijoo e do PP»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. G.

Santiago / La Voz 06/07/2019 13:27 h

Los «resultados históricos» del PSdeG-PSOE en las últimas elecciones generales, europeas y municipales, en las que consolidó medio millón de votos y ganaron al PP, les abre las puertas para volver a gobernar la Xunta y ser «o gran partido que cambie a Galicia do futuro». Así lo manifestó el secretario general, Gonzalo Caballero, en la inauguración de la Escola de Verán, en Santiago. Asisten además los alcaldes de Santiago y Vigo, Sánchez Bugallo Abel Caballero, que se pusieron como referentes (el compostelano por recuperar el gobierno local después de 8 años; y el vigués por alcanzar el mejor resultado, con más del 67 % de los votos, tras 12 años en la alcaldía); la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; o los ex presidentes de la Xunta, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño; además de algunos políticos veteranos del partido, como el exdiputado y exedil Luís Toxo. En las seis sesiones de esta escuela de verano, el Partido Socialista forma a un centenar de cuadros de cara a conseguir el objetivo de ganar la Xunta en las próximas elecciones autonómicas.

Gonzalo Caballero apeló a un «tempo novo para Galicia» en el que «os dereitos sociais primen sobre as cuestións económicas». Hay que «transformar a realidade», indicó, para «vivir nunha sociedade mellor». Insistió en sus críticas al «fracaso do modelo de Feijoo e do PP» en Galicia; aludió a que no resuelva el conflicto creado con la valedora do pobo; y reiteró la necesidad de «novas políticas». Arrancó aplausos cuando se refirió a Pedro Sánchez como referente del socialismo europeo y felició a José Borrell por su nueva responsabilidad en la diplomacia europea.

Cristina Narbona felicitó al PSdeG-PSOE por sus últimos resultados. La presidenta del PSOE, al igual que el resto de oradores, defendió que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno de España. Narbona abogó por «un gobierno progresista, desde la izquierda» y de línea socialdemócrata, como los que hay en Portugal, Dinamarca o Suecia, que se apoyan en «fuerzas progresistas».

También Sánchez Bugallo y Abel Caballero defendieron que Pedro Sánchez sea investido este mes. Bugallo resaltó «esta Galicia que está cambiando a toda velocidade» y destacó que la escuela de verano se celebra en el centro de asociaciones de Cornes, habilitado en la antigua estación de tren de Santiago hace 140 años, los mismos que tiene el PSOE de historia. Caballero apeló a una nueva política, que defienda el diálogo con la ciudadanía, promueva su participación y resuelva sus problemas. Esa es la estrategia de Vigo, aseguró, y también se refirió al «agotamiento del modelo político de Feijoo» en Galicia.