El profesor y los alumnos de Baio se enviaron más de 2.000 wasaps en 3 días

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 05/07/2019 05:00 h

El profesor de unos 50 años de edad, residente en Narón e investigado desde marzo por la Guardia Civil por fomentar, supuestamente, el consumo de drogas y el sexo entre una decena de alumnos a través de una red social mantuvo una intensa actividad de mensajería con los menores en los apenas tres días que permaneció en el instituto Maximino Romero de Lema, de Baio, situado en el término municipal de Zas.

El chat, creado ya el primer día de su llegada al instituto, acumuló más de 2.000 mensajes intercambiados entre el docente y los menores, que fueron ya interceptados por la Guardia Civil. En este grupo de WhatsApp se publicaron además una docena de imágenes de menores bebiendo, supuestamente, alcohol, y fumando, presuntamente, droga. Entre los mensajes analizados por los agentes, cuya investigación arrancó en el puesto del instituto armado de Vimianzo, se descubrieron contenidos y conversaciones inapropiadas, en las que se hacía apología del consumo de marihuana y se hablaba de sexo, hechos por los cuales se investiga al docente. En concreto, lo relacionan con posibles delitos contra la salud pública y de falsedad documental.

Frases como la que le remitió a una alumna, en referencia a un compañero: «Te lo follabas, eh!, te lo follabas!», «El mejor tabaco para liar porros es el Marlboro» o «Los llevaba a mi casa [a los alumnos] porque así no los veían sus padres y no lo hacían en la calle» son atribuidas al profesor, que todavía no ha sido arrestado, aunque sí está bajo investigación por parte de la Guardia Civil.

Más pesquisas

De forma paralela, se indaga sobre la procedencia de la docena de imágenes publicadas en el chat. Y no se descarta que fueran tomadas a antiguos alumnos del investigado, aunque, a día de hoy, no consta denuncia alguna al respecto.

Lo que sí ha trascendido es que el profesor tuvo que poner los pies en polvorosa al cuarto día de llegar al centro educativo baiés -estuvo allí en la semana del 11 al 17 de marzo-, cuando la comunidad educativa tuvo constancia de estos hechos, a través de la alerta lanzada por la madre de uno de los menores. El resto de los docentes le indicaron que tenía que abandonar el centro porque no iban a consentir que continuara ni un minuto más ejerciendo en Baio, además de dar traslado del caso a Educación y a la Guardia Civil. Ante esta amenaza, el profesor decidió coger la enésima baja laboral desde que ejerce en la educación pública.

No está en activo

De hecho, cuando la Guardia Civil abrió diligencias y se le dio traslado del problema a Educación, la Xunta de Galicia decidió dar de baja al docente del listado de sustituciones. «

Actualmente non está en activo

», confirmaron este miércoles desde la Consellería de Educación.

La comunidad educativa advirtió de lo ocurrido a la Xunta y exigió al docente que se fuera

Investigan si el docente quiso crear un grupo de WhatsApp en Viveiro

El ahora investigado ejerció en cuatro institutos desde que retomó la senda de la educación pública -a través del programa de sustituciones- hace dos años. En concreto, en Lalín, Viveiro y Mos, antes de incorporarse, a mediados de marzo, a Baio.

Las pesquisas tratan ahora de averiguar si el modus operandi llevado a cabo en Baio lo utilizó con anterioridad en otros centros en los que estuvo ejerciendo, siempre durante apenas unos días antes de coger la baja. Según algunas informaciones, habría tratado de crear un chat similar con alumnos de un instituto de Viveiro. Sin embargo, la propuesta cayó en saco roto, toda vez que los chavales protestaron. El ahora investigado optó entonces por marcharse de Viveiro. No ha trascendido si en Mos y Lalín se llevaron a cabo propuestas similares y si estas, finalmente, fructificaron.