«El juez convive con la duda permanente sobre los hechos. Nadie es infalible»

La Voz de Galicia

06/07/2019

De las pruebas criminológicas y de las ciencias que ayudan a valorarlas debaten estos días los jueces españoles en el pazo de Mariñán (Bergondo), en el marco de la Escola de Verán do Poder Xudicial, que dirige un año más Juan Manuel Fernández, vocal gallego del Consejo General del Poder Judicial. «Es importante que los jueces hagamos un análisis sobre la forma en la que valoramos la prueba. Y que lo hagamos teniendo en cuenta los avances de la ciencia, pero al mismo tiempo, nuestros propios valores y principios», dice Fernández.

-¿Qué importancia tiene la prueba?

-La prueba es esencial en la actividad de un juez. A veces se piensa que la labor fundamental del juez es conocer una ley y aplicarla, y es así, pero eso viene precedido de algo muy importante, que es la apreciación de los hechos, de un relato histórico de lo ocurrido. Lo primero que tiene que ver un juez es qué hechos juzga, qué es lo que pasó. Y después, valorar esos hechos.

-¿Cómo se valoran?

-Esa valoración se hace, como regla general, en conciencia. En el derecho español no hay una prueba tasada que indique su valor. El resto es libre valoración, apreciación en conciencia. Pero claro, esto hay que matizarlo. Si un juez tiene un testimonio que dice blanco y otro que dice negro, tiene que justificar y razonar por qué le resulta mas creíble un testimonio que otro. Y en ese análisis, sobre todo en las causas penales, hay pruebas periciales que hablan de la credibilidad de una persona, o de su estado mental. Ahí intervienen equipos técnicos, psicólogos, psiquiatras... Y hay avances en esos campos que los jueces debemos conocer.

-Avances que son fundamentales para ustedes.

-El perito ayuda al juez, pero el único que puede resolver y decidir es el juez, porque tiene todos los elementos probatorios a su disposición. Por eso debemos conocer los avances que se están produciendo en la ciencia y que sepamos que eso exige un rigor cientifico y que los valoremos. El juez no puede saber de todo, no puede saber de genética, de psicología, de medicina… Por eso se hacen las aportaciones periciales, sin olvidar que la decisión última es del juez, que está obligado a comprobar cuál es el rigor científico de un dictamen pericial. No puede leer solo la conclusión de ese informe, tiene que ver cómo se ha llegado a esa conclusión.

-Se habla mucho de la influencia de los juicios paralelos.

-El juez hace el relato conforme a lo que se dice en el juicio. El conocimiento que el juez pueda tener por vías externas no vale. Por eso cuando se hacen juicios paralelos hay un choque entre el plató de televisión, donde se puede especular y hacer hipótesis, y un juicio, que cuenta con todas las garantías.

-Al final, el juez está solo.

-Tiene la última palabra. Sobre todo en el juicio penal, convivimos con la incertidumbre, con la duda permanente de si la persona que has mandado a la cárcel es verdaderamente culpable. Aunque llegues a la convicción de que los hechos son de una determinada forma, en el fondo siempre queda la duda. Y le aseguro que eso quita horas de sueño. Mandar a alguien a la cárcel es una decisión tremenda, y cuando la adopta un juez es porque cree que la prueba es suficiente. Pero nadie es infalible.

-Y, claro, el juez no ha visto el crimen.

-No tenemos una bola de cristal. Llegas a esa convicción porque has oído testimonios y escuchado a peritos. Pero, en definitiva, son referencias ajenas a uno mismo, porque tú no lo has visto. Ni siquiera te puedes fiar de que uno reconozca ser autor de un crimen porque puede estar ayudando a alguien.

«El juicio del procés no fue ideológico. En España nadie va a juicio por sus ideas políticas»

En los últimos tiempos la Justicia está presente en las grandes polémicas. La sentencia de la Manada o el juicio del procés son dos de los asuntos más importantes. En el Consejo General del Poder Judicial los conocen bien.

-¿Cómo está la Justicia en España?

-En una sociedad que descansa en el Estado de derecho el papel del poder judicial es primordial. Cambian los casos, pero la Justicia siempre tendrá la máxima importancia. Es verdad que en los últimos tiempos hubo casos muy llamativos. En el ámbito civil y social están, por ejemplo, los de las hipotecas. Y en el orden penal hay un preocupante aumento de los casos de violencia machista y de los delitos contra la libertad sexual.

-¿Y el juicio del procés?

-Creo que quienes han seguido el juicio han visto que se han respetado todas las garantías y que el juicio se ha llevado de una manera impecable. A partir de ahí, hay que esperar la sentencia y que el tribunal diga lo que tenga que decir. En eso no puedo entrar, pero lo que sí quiero decir es que el juicio ha contado con todas las garantías y que en ningún caso ha sido un juicio ideológico. En España nadie va a juicio por lo que piensa. No se les juzga por su ideología ni por ser independentistas. Hemos visto manifestaciones de otros políticos con alegatos favorables a la independencia y no hubo ninguna actuación judicial. Los hechos que se juzgan es por el modo en que se cometieron.

-Sea cual sea la decisión, la sentencia del procés va a ser polémica.

-Indudablemente, pero nadie podrá decir que no fue un juicio justo, ni tampoco que no se respetaron las garantías de todos los investigados.