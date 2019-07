«Lo de El Combo Dominicano en Galicia fue un milagro»

0

La Voz de Galicia Caterina Devesa

05/07/2019 12:00 h

No pasa desapercibida nunca. Ni por sus looks, entre los que se encuentra un mono muy similar a uno de los trajes que lució Cristina Pedroche para dar las campanadas del año y por el que incluso acusaron a la presentadora de plagiarla, ni por su garra encima del escenario. Davinia Fleitas (Gran Canaria, 1984), cantante de El Combo Dominicano y uno de los rostros más populares de la verbena, desvela algunos secretos que esconde el palco de la fiesta.

-¿Cuál es la mejor verbena?

-Sinceramente todas tienen algo mágico, pero si tengo un recuerdo impresionante fue en O Burgo, en A Coruña.

-¿Qué canciones le piden más?

-La cucaracha, que es nuestra.

-¿Las verbenas tiran a pueblo?

-Las verbenas son de pueblo, son de ciudad, son de todos lados. Son las mejores fiestas que tenemos en España.

-Sus giras son casi más grandes que las de los grandes grupos, ¿cómo hacen?

-No hay ningún secreto, es un trabajo bestial en equipo. Después vida sana, descanso y tener claro a lo que vienes.

-¿Prefiere una discoteca o el campo da feira?

-El campo de la fiesta. Ya de por sí yo soy mucho de fiesta y qué mejor que al aire libre.

-¿La canción del verano?

-Que te voy a decir yo, pues para mí la nuestra: La cucaracha.

-¿Cómo ve a los gallegos?

-Marchosos divertidos y cercanos. Vamos, la bomba ja, ja, ja.

-¿Qué no le puede faltar?

-Ni la familia, ni una buena playa, ni una buena película.

-¿Nota diferencia entre los gallegos del sur y del norte?

-Allá adonde vamos la gente es amable y divertida siempre. A día de hoy no nos podemos quejar de la acogida que tiene El Combo aquí. Galicia Calidade.

-¿Qué canción es una maldición cantar en las fiestas?

-Ninguna. Cantamos merengue y bachata, a lo que estoy acostumbrada, pero sí que es verdad que hay temas que tienen mucha coreografía, van muy rápido y deseas que se acabe ya porque si no te mueres en el escenario.

-¿La para la gente por la calle?

-Sí, me paran mucho y tengo muchas anécdotas. Mucha gente me reconoce primero por el color de pelo y después me dicen: ‘Ah, eres Davinia la de El Combo’ [ríe].

-¿Una verbena no es verbena sin...?

-Sin las comisiones de fiestas que trabajan duro para poder llevar a una gran orquesta; y después, sin un buen público que se la goce.

-Unos canarios en medio de la Panorama y la París de Noia, ¿fue duro?

-Sí, para qué nos vamos a engañar. Los principios fueron muy, muy, muy duros. Llevo 13 años en la orquesta, desde sus inicios en Galicia, y fue complicado, pero siempre estuvimos ahí, fieles a nuestra esencia hasta que la gente nos brindó un poquito de su confianza y nos dieron la oportunidad de ver que lo que hacemos es divertido.

-¿Cómo lograron entrar en la primera división de orquestas?

-Todavía me hago esa pregunta. No lo sé, lo de El Combo Dominicano en Galicia fue un milagro. Fue tan duro darnos a conocer y que la gente confiara en nuestro trabajo. Era caída tras caída y siempre volvíamos a levantarnos. Creo que si crees con todas tus fuerzas en lo que haces, la gente también lo creerá. Lo que hicimos fue mantenernos siempre fieles a nuestra esencia, a nuestro estilo, latino, tropical, alegre, e intentar brindarle al público temas propios con alegría y diversión que es en realidad lo que quiere la gente cuando va a una fiesta. No sé, creo que fue un poco de todo, pero sobre todo a base de lucha y mucho esfuerzo.

-¿Va o iba al karaoke?

-La verdad es que no.

-¿El mejor look para ir a una verbena?

-Un vaquero con unas deportivas y una chaqueta de cuero.

-¿Su plato gallego favorito?

-Me encanta el pulpo á feira, la empanada, y bueno [ríe], en realidad todo. Cosas de la dieta.

-¿Un sitio de Galicia al que siempre quiere volver?

-Le tengo un cariño especial a Cambados porque fue donde estuvimos en nuestros primeros años en Galicia, es como mi casa; pero después preferidos para visitar tengo muchos. Hay miles de sitios bonitos que repetiría mil veces.

-Recomiéndenos algo de su tierra, de las islas afortunadas.

-Muy sencillo: playa, playa y playa. Cualquiera [ríe]. Recomiendo mucho la playa de Melenara y para comer La Rubia. Me encanta un buen escaldón de gofio con cebolla morada, papas arrugadas, queso majorero y un pescaíto con Clipper de fresa para beber. Es de mis sitios preferidos.