El CIS da alas al PSOE; fuertes tormentas en Galicia; siete detenidos por ciberacoso a una menor pontevedresa; incendio ya controlado en Finsa; y más

La Voz de Galicia Olalla Sánchez

04/07/2019 09:14 h

En caso de unas nuevas elecciones, el PSOE se dispararía hasta alcanzar casi el 40 % de los votos a costa de una bajada de Unidas Podemos; el PP mejoraría sus resultados gracias a una pérdida de apoyos de Vox y Ciudadanos; y el partido naranja no solo no rentabilizaría su posición inflexible de no negociar nada con el PSOE, sino que descendería medio punto. Ese es el resumen de la encuesta elaborada por el CIS, un barómetro que refuerza la posición negociadora de Pedro Sánchez. El sondeo también refleja un crecimiento del voto al PSdeG en Galicia, con un 34,5 % de los sufragios, y deja al PPdeG en un 16 % cuando en las pasadas elecciones logró un 27,39 %.

Sobre la actualidad de las negociaciones para formar gobierno, el líder socialista ha declinado el plan de Pablo Iglesias de votar en julio un gobierno bipartito, algo que considera un caramelo envenenado. Podemos rebajaría su exigencia de ministerios si fracasa su propuesta en el Congreso. Sobre estas posiciones por ahora inamovibles se posicionan Xosé Luís Barreiro Rivas en «Cuando el camino se hace meta»; Fernando Ónega, en «Iglesias, pecado de juventud»; o Gonzalo Bareño, en «España necesita estabilidad, no trucos».

La nota polémica de la jornada la protagonizó Vox en su Twitter al referirse a Rivera como «acojonado, sirvergüenza y lameculos de Macron». Unos insultos que derivaron en duro intercambio entre ambas formaciones a unas horas de que se celebre en Murcia la segunda votación para elegir presidente autonómico.

En el escenario poselectoral gallego los titulares los centran este jueves la socialista Carmela Silva, que revalidó mandato al frente de la Diputación de Pontevedra, y Ciudadanos, donde se suceden las crisis. Ayer dimitió su portavoz, Olga Louzao, y el único edil de la formación naranja en Malpica fue expulsado por pactar con el PSOE.

Mientras, en Ourense, ya piden la dimisión del secretario del alcalde por comentarios homófobos, unas expresiones que el equipo de Jácome ha condenado.

Y terminamos el repaso político en A Coruña, donde amanecemos con los salarios de la nueva corporación. La alcaldesa cobrará 69.000 euros al año y ediles de gobierno y oposición con exclusividad, 59.000.

Volvemos a hablar del tiempo. Después de la jornada más tranquila del miércoles, para esta tarde se esperan fuertes chaparrones en el interior de la comunidad. Las precipitaciones caerán acompañadas de granizo y aparato eléctrico.

Buenas noticias para los trabajadores de la Xunta, que tendrán un aumento salarial en la próxima nómina, una subida que ya había sido avanzada el pasado diciembre y que se confirmó ayer. Unos 150.000 empleados públicos percibirán en el 2019 una media de un 2,5 % más, unos 885 euros anuales.

Inditex, por su parte, también acaba de comunicar a sus empleados el nuevo plan de incentivos para este año. Los sube a 540 euros si el beneficio es mayor del 5 %.

Alerta en la ganadería gallega por la escasez y el precio de la paja. Cuando la campaña no ha hecho más que empezar, la sequía y la alta demanda de China generan problemas de abastecimiento. Aquí lo explicamos.

Nos vamos ahora a Pontevedra, epicentro de la operación Néboa, una investigación que ha permitido a la Guardia Civil esclarecer el grooming o ciberacoso sexual al que era sometida una menor de 14 años de la ciudad del Lérez. Hay siete detenidos en varias ciudades. Los agentes han descubierto un grupo de WhatsApp donde se intercambiaban teléfonos de menores, en principio proclives a mantener relaciones sexuales. Sobre los peligros de la mensajería instantánea alertamos en este análisis:

Saltamos a Valencia, donde la Guardia Civil investiga el hallazgo de restos humanos en la fosa del crimen de Alcàsser. Fue el pasado 24 de junio cuando una pareja, que decidió acercarse hasta la zona donde fueron hallados los cuerpos de las tres adolescentes a raíz el documental de Netflix que repasa la historia y el tratamiento en los medios de comunicación del caso, localizó los fragmentos óseos.

Y cruzamos la frontera hasta Portugal, un país movilizado para apoyar a la familia de Matilde, una bebé de dos meses con atrofia muscular que ha logrado reunir dos millones de euros para financiar el caro tratamiento disponible en EE.UU. A raíz de este caso, hoy analizamos en La Voz cómo curar a la pequeña en Galicia costaría once veces menos que en el país luso.

Ayer contábamos la falsa alarma de bomba que retrasó el martes por la tarde durante más de dos horas un vuelo de Fuerteventura a Santiago. Y hoy explicamos cuál fue la causa: el mensaje sobre una bomba que dejó escrito en su bandeja un niño de 11 años. Branca Rodríguez Pazos, pasajera del vuelo, no duda: «Espero que lle poñan ao neno un bo correctivo».

¿Tuviste ayer dificultades para enviar una foto o un vídeo por WhatsApp o para colgar un comentario en Facebook? No fue cosa de tu móvil. La compañía de Mark Zuckerberg admitió en un comunicado haber provocado el problema durante una operación de mantenimiento.

A pesar de que el tiempo no es muy veraniego, los festivales y las celebraciones no se frenan en Galicia. En Viveiro, convertida en capital del «heavy», miles de fans botaron con los grupos Ignite y Kvelertak. La primera jornada del Resu dejó largas colas:

; Las largas colas para el Resu en Viveiro Numerosos seguidores del festival esperan turno en la entrada de la gran cita viveirense en Celeiro Xaime Ramallal

En Caldas, mientras tanto, ya está todo listo, y con el aforo casi completo, para el octavo PortAmérica, una cita con 35 bandas que abren Morgan, Zahara, Rozalén o Combo Viramundo.

El docente, residente en Narón, trabajó en cuatro institutos en los últimos dos años

Consulta el reparto e importe de gravámenes municipales por ayuntamiento

Incendio en la planta de serrín de la empresa maderera Finsa, en Santiago, que comenzó a arder alrededor de las 6.15 horas de esta madrugada. Los bomberos ya dan por controlado este fuego que no deja heridos pero sí una gran nube de humo y ceniza, visible desde mucha distancia.

Al menos 27 personas murieron ahogadas al naufragar este miércoles una embarcación en la que se trasladaban en aguas del Caribe de Honduras. Todas las víctimas son hombres que trabajaban como buzos pescadores.

El yihadista detenido en Sídney planeaba ataques estilo «guerrilla» en Australia. Estaba siendo vigilado por las autoridades australianas desde hace meses tras regresar de un viaje a Líbano.

El miércoles por la tarde murió en Carral un operario, atrapado bajo una carretilla elevadora. El fallecido estaba realizando labores de carga de un camión en una empresa panificadora de la localidad.

Ubicamos los principales rincones furtivos de la provincia de Lugo. Vilalba, Sarria, Chantada, Monforte y Mondoñedo también tienen lugares apartados para intimar.

En Santiago, la gastronomía gallega exhibió todo su potencial ante los mejores del mundo en el Encontro Internacional de Cociñeiros Cociña+Conciencia. Vieiras, callos o empanada son algunos de los platos que prepararon las grandes promesas de la cocina autóctona.

Tomás García Morán analiza cómo ha llegado el «momento de la verdad para Ciudadanos»: «Rivera sigue soñando con hacerle el sorpasso al PP de Casado, que aún tiene un calendario judicial diabólico por delante. Pero la corriente de pensamiento dominante es que se está cargando el partido para siempre. Y de paso, una oportunidad de oro para España».

Juan Antonio Anquela prepara una pretemporada para el Deportivo de andar por casa. Doble sesión diaria y dos partidos por semana serán la base del trabajo de una puesta a punto que comenzará el día 15 y se desarrollará en Abegondo, como explicamos en esta información. En A Coruña es muy recordado el nombre de Dimitri Radchenko, cuya actual vida rural se ha viralizado después de que el exdeportivista publicase unas bucólicas fotos. No te lo pierdas.

Desde Vigo hoy analizamos cómo la portería celeste es un caso único. Ningún otro club de Primera ha tenido siempre bajo palos a un canterano en los últimos seis años salvo el Athletic. También avanzamos que la presentación de Denis será hoy a las 19.00 horas en Balaídos.

Este jueves también recuperamos la increíble historia de Cori Gauff, la tenista de tan solo 15 años que dio la sorpresa en Wimbledon al eliminar en primera ronda a Venus Williams. Así es su historia: del garaje de su casa hasta el All England Club de Londres.

Seguimos en tenis, y en Wimbledon, donde esta tarde Nadal se medirá en segunda ronda a Kyrgios, un partido que llega con calentamiento previo. El balear ha decidido ignorar las provocaciones del australiano: «Soy demasiado mayor para entrar en enfrentamientos».

El candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, se enfrenta a la segunda votación para su investidura, en la que necesita para la mayoría simple al menos la abstención de Vox, cuyos cuatro diputados votaron en contra en el primer intento.

Este mediodía, a las 13.00 horas, se sortea en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el calendario de Primera División. Por la tarde será el turno del de Segunda División. Ambos se podrán seguir en directo a través de la web de La Voz.