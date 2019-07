Casi 600 víctimas de violencia machista recibieron ayudas de la Xunta el año pasado

A secretaria xeral de Igualdade destaca que Galicia é un referente ao aumentar ano a ano as axudas ás vítimas

Desde a secretaría xeral da Igualdade da Xunta, Susana López Abella dedica unha parte importante dos seus esforzos a loitar contra a violencia machista.

-As cifras do 2018 reflicten unha baixada de denuncias.

-Efectivamente, houbo unha lixeira baixada dun 4,7 %. Desde as Administracións consideramos que é importante que se denuncie para que se poida actuar, o que pasa é que as diferenzas son moi pequenas. O que temos é que traballar para que as mulleres denuncien, e que denuncien coa seguridade de que o seu proceso vai ter un bo termo. Por iso teñen que estar preparadas e estar atendidas, e nese traballo estamos, tratando de que coñezan todos os recursos que teñen á súa disposición e que poñemos en marcha grazas tamén ao desenvolvemento do Pacto de Estado. Desde o ano 2009 ata o 2018 temos só en axudas económicas concedidas a mulleres vítimas de violencia de xénero un total de 3.482 beneficiarias. A violencia de xénero segue na nosa sociedade e temos que traballar con todos os nosos medios.

Seguir leyendo