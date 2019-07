Una segunda vida para las papeletas en San Sadurniño

0

La Voz de Galicia a. f. c.

san sadurniño / la voz 01/07/2019 16:31 h

Si alguien se pregunta qué ha ocurrido con los 70 millones de papeletas impresas para las elecciones europeas -con 32 candidaturas- y los 10 millones de las municipales del 26M, solo para Galicia, ha de saber que en el Concello de San Sadurniño (2.828 habitantes) han optado por dar una nueva vida a parte de los miles de papeles sobrantes de las dos convocatorias en las mesas de este municipio. «Eleximos reutilizar». El eslogan lo deja claro, como se puede ver en las tapas de las 300 libretas ya disponibles en las oficinas municipales, para uso del personal del Ayuntamiento y también para entregar a quien se interese por ellas, hasta agotar las existencias.

En apenas un mes, los usuarios del taller de encuadernación de Aspaneps (Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais), en Fene, transformaron las papeletas descartadas el 26 de mayo en útiles cuadernos. Sus compañeros de serigrafía se ocuparon de rotular las tapas, hechas a partir del cartón que los supermercados donan al centro ocupacional. Este fue el encargo del área de Medio Ambiente del Concello de San Sadurniño, con el que pretenden dar una segunda vida al papel, en lugar del reciclaje inmediato, y al tiempo «contribuír ao labor da entidade, en favor da integración sociolaboral», destacan desde el ejecutivo de Secundino García (BNG).

«Xestos que nos dignifican»

Las papeletas blancas de las elecciones municipales se han convertido en pequeñas libretas de dos modelos, con la espiral por el lateral o por la parte más estrecha. Si alguien curiosea se encontrará con algunos de los nombres de los candidatos de las tres listas que concurrieron a los comicios locales, BNG, PP y PSOE. Y las azules, en blocs de notas, engomados por un extremo. Al darles la vuelta, pueden aparecer representantes de cualquiera de las 32 formaciones, desde PSOE, PP, BNG-Agora Repúblicas, Podemos-EU o Cs, a Vox, Pacma o Recortes Cero-LV-GVE.

Poco importan las siglas. «A sensación é que a sociedade está orfa de xestos que nos dignifiquen [...], hai que buscar solucións sostibles fronte á crise climática. Nós traballamos nesa onda, tamén na horta e na área de compostaxe [...]. Hai que cambiar o chip e a forma de pensar», sostiene Xavier Picos, educador del centro ocupacional de Aspaneps. Reconoce su sorpresa por el impacto de la iniciativa de San Sadurniño: «É importante que se cuestione o sistema de eleccións, se debe ser telemático ou se hai que facer case mil millóns de papeletas, que se tiran, unha auténtica barbaridade».

El regidor también pide que se reflexione «sobre canto papel se estraga nunhas eleccións, non só papeletas, senón tamén sobres que levan impreso o ano, polo que non se poden reutilizar». En la presentación de esta iniciativa se aludió a Manolo Seco, maestro jubilado «e referente do volei» en San Sadurniño, que recordaba en las redes sociales cómo, tras la llegada al colegio del profesor José Pantín, también retirado, «sempre se reutilizaba» el material electoral, guillotinándolo y grapándolo para las cuentas de los alumnos. En el actual CPI se monta la mayor mesa electoral de este municipio.

En el Concello señalaban, además, que en el bar Eladio, en la parroquia de Naraío, en otro tiempo escenario de «constantes partidas de dominó e tute», aprovechaban el papel sobrante de los distintos comicios para anotar los puntos. Conclusión: de las tres R, la de reutilizar se aplica en el rural desde siempre.