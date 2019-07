Si quieres visitar Ons o Cíes, reserva ya tu billete

La reserva es obligatoria para no quedarse sin una de limitadas plazas de visita que ofertan

Redacción 05/07/2019 12:26 h

Comienzan las vacaciones y las escapadas de fin de semana, pero en algunos destinos los planes improvisados son cosa del pasado. Desde que se estableció un sistema de control, cualquier interesado en visitar las islas Cíes o las Ons, que forman parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas, tiene que reservar plaza con antelación. Esta medida pretende acabar con un turismo que no deja de crecer y que supone un exceso de aforo para las dos islas.

El mayor número de reservas se concentran en las Cíes, que viene de colgar el cartel de lleno para el domingo 7 de julio. Las 1.800 plazas que se ofertan ya han sido reservadas para ese día. Para las Ons es el primer verano que se fija un límite, en este caso de 1.300 visitantes diarios, y aunque la demanda es inferior ya hay plazas reservadas hasta principios de agosto. Las reservas, que son gratuitas, se pueden hacer con una antelación máxima de 45 días y son necesarias para contratar los viajes con las compañías navieras, por lo que algunos turistas preparan sus escapadas desde el mes de mayo.

Distintas asociaciones ecologistas consideran que este límite de turistas tendría que ser más restrictivo para proteger ambas islas. Según la organización Verdegaia, en las Cíes «o problema é que a maioría da xente está na praia, sobre todo en Rodas, e os valores naturais dese ecosistema non soportan tal cantidade de xente». En estos entornos se reproducen aves catalogadas como vulnerables, como el chorlitejo patinegro, también conocido como píllara das dunas. En los últimos años, muchos de los visitantes que no conseguían plaza para las Cíes escogían Ons como alternativa, que todavía no contaba con cupo de visitantes. Desde las asociaciones ecologistas se alertó de este aumento, considerado perjudicial para las Ons, que estrena este año límite de turistas para evitar la masificación.

En otros lugares como la playa de As Catedrais (Ribadeo) también se imponen restricciones de turistas. Esta playa es el segundo monumento más visitado en Galicia, solo superado por la Catedral de Santiago, y se calcula que en el 2021, año jacobeo, se alcanzará el millón de turistas. En el 2015, la Xunta aprobó un plan de conservación del entorno que establecía un límite de visitantes, fijado en 4.812 personas. La reserva, también gratuita, se puede hacer con una antelación máxima de 30 días en la página web y es necesaria entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, así como en Semana Santa y algunos puentes y festivos. Por el momento hay plazas disponibles, aunque ya hay reservas hasta principios del mes de agosto.

En el caso de la Catedral de Santiago, los visitantes que quieran conocer el Pórtico de la Gloria tendrán que sacarse una entrada que tiene un coste de 10 euros con la tarifa general y 8 euros con la reducida. Esta restricción se puso en marcha después de terminar los trabajos de restauración y está presente durante todo el año. Las visitas se realizan en grupos reducidos de 25 personas y en períodos de especial interés, como Semana Santa, resultó casi imposible hacerse con una plaza. Durante el verano, la Catedral recibe gran cantidad de visitantes y para algunos días de julio, como este primer fin de semana del mes, ya no quedan plazas.