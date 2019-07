Readmitidos los opositores de Secundaria que fueron excluidos por el retraso de un tren

Algunos opositores no pudieron leer su examen por llegar tarde, mientras que otros sí fueron admitidos

Distintos sindicatos educativos han salido al paso de la polémica generada este martes, después de que al menos dos opositores fueran excluidos de los procesos selectivos para profesores de secundaria al llegar tarde a la lectura de exámenes por un retraso de 89 minutos en el tren A Coruña-Santiago. Mientras tanto, otros candidatos que también sufrieron la demora pero que estaban citados en otro tribunal de oposición, sí fueron admitidos.

Las centrales sindicales concuerdan en señalar que cada tribunal es «soberano» en lo que toca a la realización y organización de las pruebas pero también coinciden en pedir que se marquen criterios claros y uniformes para evitar la disparidad a la hora de interpretar, por ejemplo, si la avería de un tren puede ser considerada una causa de fuerza mayor. «Cando os criterios non son homoxéneos hai un agravio comparativo entre candidatos», considera Julio Díaz, presidente del sindicato independiente ANPE. En una línea parecida se expresa la secretaria xeral de la Federación de Ensino de CC.OO., Luz López, para quien la falta de un criterio común supone una situación «discriminatoria» dentro del mismo proceso selectivo. Para Suso Bermello, secretario nacional de CIG Ensino, no existiría «discriminación» ya que «as prazas están distribuídas entre os distintos tribunais e estes rapaces non compiten entre si», pero opina que, pese a eso, el criterio de admisión o no admisión «debería ser común». Y es que la convocatoria recoge que es obligatorio estar presentes en el momento de ser llamados, excepto «en casos de fuerza mayor debidamente justificados» pero, añade, «libremente apreciados por el tribunal». Es por eso que el martes, mientras una de las delegaciones valoró y admitió la entrega del justificante expedido por Renfe sobre la demora, otro decidió que los aspirantes que llegaron tarde habían perdido el derecho a leer su examen.

