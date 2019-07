Machismo demográfico: el peso de la natalidad recae sobre ellas

0

La Voz de Galicia M. P. V.

REDACCIÓN / LA VOZ 01/07/2019 05:00 h

Las advertencias sobre los problemas de atrasar la edad de maternidad, sobre la caída de la tasa de fecundidad o sobre las repercusiones que tiene sobre la natalidad el bajo número de hijos por mujer son una constante. Menos habitual es, sin embargo, preocuparse por los hábitos paternales de ellos. «Hai un esquecemento preocupante e consciente da variable home», opina Diana López Varela, periodista y autora del ensayo Maternofobia. Recuerda que los hombres, tanto en Galicia como en España, son padres a una edad más tardía que las mujeres, y que «polo menos a metade dos problemas de fertilidade que sofren as parellas son debidos ao compoñente masculino». De ahí que López Varela destaque la importancia de que estudios como la Encuesta de Fertilidad del INE incluyan a los hombres entre los consultados. «Eles tamén teñen que empezar a preocuparse pola paternidade», apunta.

Para esta autora, el olvido del componente masculino cuando se habla de natalidad no es casual. «Incidir sempre na idade das mulleres e nas súas decisións é unha manobra da alianza entre capitalismo e patriarcado», afirma. Y alude al fenómeno del llamado machismo demográfico: «Trátase de botar enriba das mulleres as responsabilidades demográficas, botarlles a culpa de que o país vai a pique», explica.

López Varela también critica que se «invisibilice» la libre decisión de no ser madre. «Hoxe a vida das mulleres xa non se limita a casar e ter fillos. Tivemos acceso a outras esferas sociais e non vai haber volta atrás. Atopamos outros xeitos de nos realizar máis alá da maternidade e isto é algo que, lamentablemente, nunca inclúen as enquisas», argumenta.

Con todo, esta periodista también señala que gran parte de las mujeres sí desean tener hijos pero «os ritmos vitais non lles deixan». «Moitas ata os 30 nin sequera podemos pararnos a pensar se queremos ser nais ou non, metidas como estamos en resolver outros problemas como os laborais». Precisamente las razones económicas y laborales son, para ella, las que más peso tienen. «Os que nacemos a partir dos 80 somos unha xeración en crise permanente, só coñecemos a precariedade, se a idade de emancipación está nos 29 anos, como imos ter fillos antes dos 30?», reflexiona.

Más allá de eso, también apunta a la crisis del modelo de familia. «Hai menos parellas e a estabilidade neste campo tamén chega máis tarde, e iso afecta á paternidade», incide.