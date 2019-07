La cruz verde, solo para las farmacias

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 01/07/2019 05:00 h

Era una demanda de la Federación de Farmacias de Galicia (Fefga) y se ha cumplido en parte. La nueva ley de ordenación farmacéutica de Galicia, a la que el Parlamento dio el visto bueno esta semana, especifica que la palabra farmacia y la cruz verde griega o de Malta solo podrán ser utilizadas por las oficinas de farmacia, o bien por sus boticas anexas. En la anterior legislación, del año 99, no se hacía mención a la señalización de estos establecimientos, pero el sector reclamaba que se legislase la prohibición de usar esta cruz verde en otro tipo de locales, como parafarmacias o farmacias veterinarias.

En realidad la Fefga pedía más. No solo que fuese exclusiva la cruz, sino también la palabra farmacia, con prefijos y sufijos. Y es esta última alegación, que obligaría a todas las parafarmacias a buscar otra denominación para sus establecimientos, la que no ha tenido eco en el texto definitivo, que solo recoge la palabra farmacia pero no así los prefijos.

Canarias prohíbe la denominación parafarmacia, Galicia no

Para María José García, presidenta de Fefga, la reivindicación era lógica, «igual que nadie se anuncia como paramédico o paraabogado, pedíamos lo mismo en nuestro caso. O es farmacia o no lo es», señala. Además, otras comunidades ya han sentado precedente. Canarias, en su ley del 2005, establece que tanto la cruz como la palabra, «en cualquier idioma, con prefijos o sufijos, serán de uso exclusivo de oficinas de farmacia y botiquines». En Portugal también se restringe este uso solo a las boticas. No es habitual, no obstante, que otro tipo de establecimientos utilicen la cruz verde. En muchos casos la usan azul, pero sí es cierto que hay locales que juegan con el verde y el azul en la cruz, o que utilizan el verde en todos sus símbolos. Esta es una vieja reivindicación de la Federación Española de Farmacias, que representa a la patronal del sector, y, de hecho, hace poco la federación catalana presentó una denuncia ante la Agencia de Consumo de esa comunidad contra una perfumería de Girona por usar la cruz verde.

Sanción penal

La ley incorporó novedades significativas en su texto inicial. Entre ellas, la posibilidad de abrir boticas anexas; la ampliación de tres a quince años el tiempo mínimo para poder traspasar una nueva farmacia para evitar la especulación; la venta de productos que no necesiten receta por Internet; o la atención domiciliaria en casos específicos de personas mayores. Pero en el período de alegaciones y tramitación también se incorporaron otras. Por ejemplo, la reducción drástica de las sanciones, otra de las alegaciones de la Fefga, ya que en el texto inicial podían llegar al millón de euros. Ahora, por ejemplo, las leves pasan de un máximo de 30.000 a 3.005 euros.

También se han acotado en el proceso de enmiendas las farmacias que pueden hacer asistencia a domicilio en el caso de pacientes dependientes y crónicos. Los socialistas presentaron una alegación para que solo puedan hacerlo las cinco más próximas, salvo petición expresa del usuario. Esta era otra de las propuestas de la Fefga, así como que se permitiese al titular de una farmacia tener una parafarmacia -que en el texto inicial no estaba amparado-, o limitar la inhabilitación en caso de sanción penal solo si esta está relacionada con el ejercicio de la profesión, y no en cualquier caso como se pretendía en un principio.