Cesáreo Pardal: «No hay ni vuelos suficientes ni una mínima coordinación aérea»

vigo / la voz 30/06/2019 05:00 h

Lamenta que después de varios gobiernos en Madrid y Santiago y diversidad de alcaldes, Galicia no haya avanzado «ni un milímetro» en coordinación aeroportuaria. Alude a Oporto como ejemplo, competidor y oportunidad para aprovechar el turismo que llega al norte de Portugal. Pero el presidente de las empresas del Clúster del Turismo de Galicia reclama más vuelos y herramientas para facilitar la llegada de visitantes.

-¿Tiene Galicia destinos suficientes para que salgan los gallegos y lleguen turistas?

-La conectividad de Galicia es insuficiente. Oporto tiene 85 destinos y aunque yo no veo su aeropuerto como un competidor, sino como una fortaleza, Galicia tiene que tener una oferta aérea atractiva para que el turista no tarde un día en llegar a destino. Y eso no es cuestión de los empresarios sino de la coordinación.

-¿Se ha avanzado algo en esa coordinación aeroportuaria?

-Suspenso total. No se ha logrado. Estamos todos esperando que llegue el AVE, pero no va a resolver todos los problemas.

-Va a ser más competencia incluso para los aeropuertos.

-Claro. Por eso nosotros abogamos por una mayor incidencia en los vuelos internacionales, que no los tenemos. Se está aumentando en turismo internacional en Galicia, pero gracias al Camino de Santiago. El turista internacional es el que nos puede dar esa desestacionalización que tanto queremos en el sector.

-¿La oferta aérea, sobre todo la subvencionada por los ayuntamientos, no está pensada más para que salgan los gallegos que para que lleguen turistas?

-Efectivamente. Es bueno que los gallegos viajen, pero que se financien sus vuelos no me parece normal. Lo atractivo es buscar a las aerolíneas que puedan volar a Galicia, pero no financiarlas.

-¿Es imposible que se entiendan y coordinen los tres aeropuertos?

-La palabra clave es voluntad. El más perjudicado de esa falta de coordinación es la industria turística gallega, pero también la alimentaria, la textil... Se lleva intentando muchos años pero no se consigue, lo que es señal de que estamos haciendo las cosas mal. Por ejemplo, debería haber una sola nomenclatura para los aeropuertos de Galicia, que Vigo y A Coruña estuviesen conectados con Santiago en 20 minutos y lo que no es normal es que yo tarde más en llegar desde Viveiro a Peinador que desde A Coruña a Heathrow. Algo está fallando.

-Ninguno de los tres aeropuertos tiene planteada en serio la conexión con el tren.

-Aquí cada un vai ao seu, menos eu, que vou ao meu.

-El tema aeroportuario se plantea casi como una competición de fútbol. ¿Sobran hooligans y localismos y faltan acuerdos?

-Así es. Y mientras tanto Oporto se refuerza más y gana usuarios. Habría que copiar a ese aeropuerto, o fichar a esa persona que lo dirige. Apunto yo.

-¿Incide el aeropuerto de Oporto en el turismo en Galicia?

-Gracias a Dios, muchos turistas están llegando a Galicia después de entrar por Oporto. Eso es buenísimo y eso que no hay un tren rápido con Oporto a estas alturas. Su aeropuerto ha cambiado a toda la ciudad.

-¿De dónde viene ese turista?

-Pues muchos llegan del otro lado del Atlántico. Llegan a Oporto, pasan allí tres días, suben a Galicia y salen por Bilbao. Hay que darle herramientas a los turistas internacionales para que lleguen a Galicia en el menor tiempo posible. Más vuelos, más conectividad y racionalidad en los vuelos.