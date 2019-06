Caballero presiona a Feijoo para que se posicione dentro del PP contra Vox Acusa al presidente de la Xunta de hacer una «gran campaña» con fondos públicos con fines «persoais»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 29/06/2019 12:03 h

Gonzalo Caballero preside este sábado la primera reunión interparlamentaria de los socialistas gallegos, a la que se incorporaron por vez primera los 18 parlamentarios escogidos en las generales para el Congreso y el Senado. Antes del encuentro, que sirvió para marcar la línea de acción, el secretario general valoró la situación política y la necesidad de que España cuente con un Gobierno socialista después de una etapa de «inestabilidade» y para la que Sánchez tiene «todo o respaldo» del PSdeG. Sin abandonar la investidura y la formación de gobiernos, Caballero pidió a Feijoo que explique su posición política, y lo invitó a decidirse entre «os pactos con Vox ou a dereita moderada e liberal que representa Valls en España». El socialista cree que el presidente de la Xunta vive «disfrazado no entroido político» y en un «tempo de indefinición», y lo invitó a demostrar su perfil centrista y presionar dentro del partido para «non botarse aos brazos da ultradereita».

En clave autonómica, el líder socialista siguió a la carga contra el presidente autonómico, al que acusó de estar haciendo una «gran campaña institucional» con fondos públicos pero con fines «persoais» como reacción a los resultados de los últimos comicios. Caballero exigió que asuma su responsabilidad y regenere ya la institución del Valedor do Pobo, y advirtió que los profesionales de la sanidad están denunciando problemas que se van a dar en verano en atención primaria y pediatría. «Está utilizando os cargos da Xunta para unha campaña a favor do PP, e canto máis o fai, máis dinánima de cambio social e máis cidadáns queren botalo do coche oficial, no que leva subido máis de vinte anos. Non lle dan as contas», recalcó el secretario general antes de encerrarse con los principales cargos del partido.