Sindicatos y preparadores abogan por que los tribunales de oposición unifiquen criterios

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

redacción / la voz 27/06/2019 05:00 h

Distintos sindicatos educativos han salido al paso de la polémica generada este martes, después de que al menos dos opositores fueran excluidos de los procesos selectivos para profesores de secundaria al llegar tarde a la lectura de exámenes por un retraso de 89 minutos en el tren A Coruña-Santiago. Mientras tanto, otros candidatos que también sufrieron la demora pero que estaban citados en otro tribunal de oposición, sí fueron admitidos.

Las centrales sindicales concuerdan en señalar que cada tribunal es «soberano» en lo que toca a la realización y organización de las pruebas pero también coinciden en pedir que se marquen criterios claros y uniformes para evitar la disparidad a la hora de interpretar, por ejemplo, si la avería de un tren puede ser considerada una causa de fuerza mayor. «Cando os criterios non son homoxéneos hai un agravio comparativo entre candidatos», considera Julio Díaz, presidente del sindicato independiente ANPE. En una línea parecida se expresa la secretaria xeral de la Federación de Ensino de CC.OO., Luz López, para quien la falta de un criterio común supone una situación «discriminatoria» dentro del mismo proceso selectivo. Para Suso Bermello, secretario nacional de CIG Ensino, no existiría «discriminación» ya que «as prazas están distribuídas entre os distintos tribunais e estes rapaces non compiten entre si», pero opina que, pese a eso, el criterio de admisión o no admisión «debería ser común». Y es que la convocatoria recoge que es obligatorio estar presentes en el momento de ser llamados, excepto «en casos de fuerza mayor debidamente justificados» pero, añade, «libremente apreciados por el tribunal». Es por eso que el martes, mientras una de las delegaciones valoró y admitió la entrega del justificante expedido por Renfe sobre la demora, otro decidió que los aspirantes que llegaron tarde habían perdido el derecho a leer su examen.

Los tres sindicatos señalan que los opositores excluidos del proceso deben reclamar ante el tribunal. «Neste caso trátase dunha incidencia solventable, non se estaba a realizar un exame, no que unha entrada tardía podería causar indefensión no resto dos aspirantes. Ademais, ante a dúbida é preferible que se deixe facer a proba e, se logo se comproba que houbo algunha práctica incorrecta, sempre se está a tempo de anular esa participación», argumenta Díaz. Por su parte, Bermello defiende la actuación del tribunal que les excluyó al entender que lo hizo por «coherencia» y ateniéndose a una interpretación «estricta» de las normas pero cree que hay margen para un cambio de decisión, una vez conocida la interpretación más flexible del otro tribunal. «A propia Consellería debería tomar cartas no asunto, convocar a todos os presidentes da especialidade e convidalos a consensuar un único criterio que facilite rectificar esa exclusión», indica.

Incidencias habituales

Desde las academias de preparación apuntan que las incidencias en la presentación de candidatos se producen todos los años y que es responsabilidad «absoluta» del aspirante estar en las pruebas a tiempo. «Hai anos en Canarias varias persoas quedaron excluídas por problemas co avión que as trasladaba», recuerdan desde Nós, tras señalar que las causas de fuerza mayor habituales hacen referencia a hospitalizaciones o partos adelantados. Desde Premir incluso apuntan que lo «anormal» es que se acepte como justificación una incidencia en el viaje. Pero, al igual que los sindicatos, los preparadores también reclaman que haya una unificación de criterios para todos los tribunales, no solo en estas cuestiones, sino en todo lo que atañe a las pruebas, para garantizar «o principio de igualdade».

Los dos afectados ya han presentado sus reclamaciones

Los dos opositores excluidos por comparecer con retraso presentaron ayer sendos escritos de reclamación pidiendo que se tengan en cuenta como causa de fuerza mayor las incidencias sufridas por el tren en el que viajaban y que se actúe «con justicia y cumpliendo con el principio de igualdad». Piden, por ello, que se les convoque nuevamente para poder realizar la lectura de los exámenes que hicieron el pasado fin de semana. Ambos volvieron a trasladarse a Santiago para entregar las peticiones en persona a la presidenta del tribunal.