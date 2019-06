El corredor mortal que vertebra el sur de Lugo y otras noticias

0

La Voz de Galicia C. Rodríguez

26/06/2019 22:10 h

Termina el día informado con esta selección de noticias.

En portada

Se dispara la «incertidumbre política» en torno a la investidura de Pedro Sánchez. Y se multiplican las señales que indican que esta puede producirse a la vuelta del verano. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, que fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, ha renunciado a su escaño en Bruselas para poder seguir en el Ejecutivo.

Cuando un Gobierno está en funciones no puede incorporar nuevos miembros. Si sale un ministro, no entra otro. Y las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo no parecen muy encarriladas. El socio preferente del PSOE, Podemos, insiste en una coalición que no aceptan los socialistas. Y presionan públicamente. La número dos del partido morado, Irene Montero, dijo que Sánchez les había comunicado que prefería «el apoyo de la derecha». Eso luego fue desmentido por la socialista Adriana Lastra.

Aquí están los pisos más caros de Galicia La mayoría de estos inmuebles de lujo están en las zonas exclusivas de las ciudades. Te damos los detalles de cincuenta de estas viviendas no aptas para todos los bolsillos.

¿Cómo nos puede afectar el radón en casa? España lleva año y medio de retraso en el cumplimiento de la directiva europea para el control de un gas radiactivo de origen natural que supone la segunda causa de cáncer de pulmón.

Hoy en La Voz

El corredor mortal que vertebra el sur de Lugo. El vial que vertebra el sur de Lugo sigue cobrándose vidas. En cinco años ya son doce los fallecidos en la carretera que comunica Nadela y la ciudad del Cabe. Te explicamos aquí los factores de riesgo que lo convierten en muy peligroso.

Denuncian a un sicario por no consumar el asesinato encargado. Muchas veces la realidad parece superar a la ficción. En Madrid han sido detenidas una madre y una hija por encargar el asesinato de un hombre y luego denunciar al sicario en comisaria por no cumplir lo pactado. El caso tiene miga. La mujer que contrató al supuesto ejecutor se hacía pasar por alto cargo del CNI. Y le pidió que luego vendiera los órganos de la víctima, que había sido pareja de la madre.

Recorre la AP-9 con un camión 300 metros marcha atrás y en zig zag. La Guardia Civil sorprendió a un camionero de Allariz ejecutando una maniobra temeraria en la autopista AP-9 a su paso por Teo. El hombre fue pillado cuando circulaba marcha atrás con un vehículo de gran tonelaje en un tramo de semicurva.

Los restos humanos de un vigués aparecieron en Cantabria. En 1994 fue denunciada la desaparición de un joven en Vigo. Ese mismo año aparecieron unos restos humanos en una playa cántabra, posiblemente trasladados por las corrientes. Tras mucho tiempo de investigación y la incorporación de nuevas tecnologías, la Guardia Civil ha desvelado que el pasado mes de mayo pudo confirmar con la madre y el hermano que se trataba de él.

La baja médica del controvertido líder andaluz de Vox. La sentencia del Supremo sobre la Manada llegó acompañada de las polémicas valoraciones del líder de Vox en Andalucía. Francisco Serrano llegó a decir que «hasta un gatillazo podría terminar con el impotente en prisión» o que «la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución». Sus excesos verbales generaron una gran controversia y fueron incluso descalificadas por la dirección de su partido. Cinco días después, se ha cogido la «baja médica» y echa la culpa del mensaje a un colaborador, pero se niega a rectificar.

Al detalle

; La lotería deja un millón de euros en la tienda de Palmés El dueño del establecimiento asegura que el agraciado tiene que ser vecino de la parroquia ourensana Miguel Villar

Igual te compras una lata de atún, te tomas un café de pota, pides tabaco o te sellan la lotería. Incluso sábados y domingos. Por eso a este establecimiento ourensano se le conoce desde hace tiempo como el corte inglés. Y el martes repartió un millón de euros. Y todo eran sonrisas.

Vasilios Lampropoulos, primer fichaje del Dépor para la campaña 2019-20. El central griego, de 29 años, firmó con el club coruñés para las próximas dos temporadas.