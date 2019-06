El grado de Turismo de la UDC: ¿4.200 o 600 euros?

0

Redacción / La Voz 26/06/2019 05:00 h

El grado de Turismo de la Universidade da Coruña está en un limbo burocrático que hace peligrar su desadscripción o, lo que es lo mismo, una rebaja en la matrícula de 4.200 a 600 euros anuales. Ahora mismo, para los estudiantes que preparen su preinscripción universitaria -el plazo termina el martes 2 de julio al mediodía- Turismo de la UDC es un grado de docencia privada, es decir, les costará unos 400 euros al mes (el total de 4.200 se puede dividir en mensualidades). Solo con suerte, si todos los trámites terminan a tiempo, podrán estudiar este mismo año al precio de cualquier grado público, es decir, pagando 600 euros de matrícula por curso.

La desadscripción de Turismo fue anunciada el 3 de abril pasado por el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, quien en ese momento daba por seguro que todos los trámites estarían resueltos a tiempo. Sin embargo, en la información ofrecida por la CIUG se indica en todo momento que el grado se imparte en un centro adscrito y con condiciones económicas propias. La universidad dice estar a la espera de la autorización: «Seguimos traballando porque temos que garantir os dereitos dos alumnos actuais e futuros, por iso non podemos avanzar ata non ter o visto bo da Xunta». Sin embargo, son conscientes de la situación que se da para las familias y por eso desde la Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente se envió un correo a los alumnos que pidieron información al respecto del grado. En el texto se dice que la UDC inició los trámites y está trabajando contrarreloj para que el proceso de desadscripción esté terminado en el mes de julio. Sin embargo, explica la UDC, parte del proceso no depende de ellos sino de la Xunta: «Confiamos que a nosa petición de axilización dos trámites sexa tida en conta», añade la carta.

La Xunta, por su parte, reconoce haber recibido la documentación con la finalidad de que Turismo sea una titulación pública, pero apuntan desde la consellería que los papeles se recibieron «hai aproximadamente mes e medio» y se trata «dun expediente moi complexo que neste momento se está a analizar na asesoría xurídica». Por eso, la oferta de plazas para el próximo curso «realizouse a través do centro autorizado, que é o centro privado». Y vuelve a dejar la pelota en el tejado de la UDC para que busque un plan B que no afecte a los estudiantes: «A matrícula para este curso debe facerse a través do centro autorizado, igual que o ano pasado; salvo que a UDC e o centro privado cheguen a algún outro tipo de acordo ao respecto».

En cualquier caso, el precio del grado solo afectaría al próximo curso, ya que se supone que para los siguientes habrá tiempo de sobra para la desadscripción.