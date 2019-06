Feijoo pide a los suyos que estén «máis na rúa» para revalidar la mayoría absoluta en el 2020

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 22/06/2019 13:44 h

Feijoo anuncia cambios. Pero advierte de que no se trata tanto de sustituir personas como de propuestas. El objetivo, remontar los resultados de las municipales, «que esperábamos que foran mellores» y reconquistar la mayoría absoluta en el 2020. Ante la dirección de su partido, donde el más abrazado fue Jesús Vázquez, elegido junto con Elena Muñoz senador territorial por el PPdeG, y donde Núñez Feijoo agradeció a Corina Porro que se pusiera al frente de la gestora de Vigo, el presidente del PP en Galicia invitó a los cargos del partido a repetir la hoja de ruta del 2015 y del 2016, cuando tras unos malos resultados que les hicieron perder la mayoría de las ciudades gallegas, remontaron y reconquistaron la mayoría absoluta en las autonómicas.

En un acto al que asistieron la mayoría de los miembros de la dirección gallega, si bien no estuvieron ni Elena Muñoz ni Alfonso Rueda por encontrarse de viaje, Feijoo advirtió que, si bien el PP volvió a ser el partido más votado en Galicia, en un momento que reconoció «difícil» para la formación popular en toda España, «non debemos confiarnos». Y por eso, «reaccionaremos, traballaremos máis e esforzarémonos para gañar as autonómicas». Insistió en la necesidad de establecer cambios porque, tal y como recordó ante la ejecutiva autonómica del PPdeG, también la situación cambió respecto al 2015, con la aparición de partidos en la derecha que lo que hicieron fue «regalar miles de votos a nuestros adversarios». Con el fin de recuperar esos votos y de superar de nuevo la pérdida de la mayoría de las ciudades gallegas, algo de lo que culpó al PSdeG por no querer aceptar que gobernase la lista más votada, anunció que para la próxima reunión de la dirección irá con «propuestas» encaminadas a lograr que de nuevo en Galicia gobierne el «partido de mayorías» que es el PP: «Lo somos en Galicia y lo seguiremos siendo».

Ante el aplauso de los suyos en el Hotel Palacio del Carmen, en Santiago, pidió reacción para «seguir sendo a casa común dos galegos». Y si bien será en la próxima reunión de la dirección cuando se perfilen esas medidas que tienen como objetivo el reto de repetir la mayoría absoluta en Galicia, Feijoo ya adelantó algunas. La primera, que el PPdeG tiene que estar «máis na rúa» para reconquistar los votos perdidos y convencer a los jóvenes. Dispuesto a «escribir o futuro da historia de Galicia», que fija como hoja de ruta el documento presentado hace unos días en el Gaiás, donde se marca «o deseño de Galicia ata o 2020», el presidente de la Xunta pidió a los cargos del partido no solo un mayor contacto con la ciudadanía, sino también que hagan gestión responsable y que cuadren las cuentas pero «satisfacendo as necesidades da xente». Y les advirtió: «Non podemos poñer o foco no que nos separa porque é maís o que nos une». Conclusión: «Sinto que hai partido, que hai maioría, que en Galicia somos máis e que en Galicia, si».