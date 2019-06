La Xunta creará una bolsa de socorristas para garantizar el servicio en las playas

Muchos aún no han cerrado la selección y otros lanzan ya una segunda convocatoria

Los concellos costeros de Galicia van contra reloj. La temporada de playa ya está aquí y no encuentran socorristas. No hay tantos profesionales como vacantes. Más bien, los titulados no se presentan a unos puestos que, como mucho, les garantizan tres meses de trabajo.

El concello coruñés de Carballo va a ser uno de los primeros en dotar sus arenales. Los puestos de socorrismo estarán activos este domingo. Eso sí, no estará disponible toda la plantilla. En la capital de Bergantiños, con arenales con tanto oleaje como Razo o Baldaio, han convocado 30 plazas. Realizaron las pruebas con previsión en el mes de mayo, pero aún así, les faltan candidatos. Tanto, que desde el concello no descartan realizar una segunda convocatoria para intentar completar la plantilla. Y eso que en Carballo los sueldos han subido. Un socorrista cobrará 1.300 euros. No en todas las localidades sucede lo mismo. La mayoría se quedan en los 1.000 euros justos. «No te compensa ni el sueldo ni el tiempo de contrato. Me atrevo a decir que este año va a ser peor». Lo dice Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia. «No hay remesas de socorristas. Tendrían que trabajar todo el verano para que les compensase el curso». Se refiere a la formación obligatoria de los socorristas: 420 horas que cuestan 1.000 euros. Las cuentas no salen.

