En Marea tilda a los diputados críticos de «golpistas» y les pide que se vayan

Tras la quiebra del partido, la falta de consenso sobre el candidato podría dividir también el grupo parlamentario

La falta de acuerdo entre los partidos que forman En Marea y entre los representantes de estos partidos en el grupo parlamentario de O Hórreo derivó en una votación telemática en la noche del miércoles para la elección del senador por designación territorial que le corresponde. Una votación apoyada por los parlamentarios críticos con Villares e impulsada por Podemos Galicia que no acataron los diputados afines al portavoz y que respetan las decisiones tomadas por la coordinadora de En Marea, que optaron por no participar en el escrutinio. Pese a ello, el candidato de Podemos y de los partidos próximos a la formación morada -Anova y EU-, el edil de Marea Atlántica José Manuel Sande, obtuvo la mayoría de los votos. Ocho de los catorce diputados. Votaron a su favor los cinco parlamentarios de Podemos -Luca Chao, Paula Quinteiro, Carmen Santos, Julia Torregrosa y Marcos Cal-, el portavoz de Anova, Antón Sánchez; el diputado próximo a EU Manuel Lago y la independiente Ánxeles Cuña, mientras que la dirigente de EU, Eva Solla, optó por abstenerse. También votó Flora Miranda, la última diputada que entró en el grupo y que, pese a proceder de Compostela Aberta, respeta las decisiones de En Marea, por eso lo hizo a favor de la candidata oficial, Mariló Candedo. Fue la única que le apoyó, pero no porque la profesora coruñesa no contase con otros respaldos, sino porque los demás diputados fieles a las decisiones de En Marea decidieron no votar al no aceptar el escrutinio. Es lo que hicieron Luís Villares, Davide Rodríguez, Pancho Casal y Paula Vázquez Verao.

Seguir leyendo