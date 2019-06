El PPdeG gobernará al 21 % de los gallegos, aunque es la lista más votada por casi la mitad

non caduca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia juan capeáns

santiago / la voz 18/06/2019 05:00 h

El PPdeG no quiere dejar pasar la oportunidad de mantener vivo el debate para que gobierne la lista más votada por más que hayan pasado las tomas de posesión. Si no es capaz de lograrlo a través de una reforma de la ley electoral, un terreno cada vez más complejo por la división del tablero electoral, al menos sí pretende alcanzar un pacto con el PSdeG para que los alcaldes a los que les falten uno o dos concejales para la mayoría puedan tener la oportunidad de formar gobierno.

Lo volvió a proponer ayer Feijoo con vistas a los próximos comicios municipales, dentro de cuatro años. La oferta, dijo, «non caduca», y acto seguido hizo recuento. Según el dirigente popular, a su partido le faltó un escaño para la mayoría absoluta en 25 ayuntamientos, y solo va a gobernar en cinco de ellos. En otros quince le faltaron dos ediles y no van a mandar en ninguno. De ahí que no acepte «leccións» del PSOE y del BNG, que han sido muy críticos con la operación para salvar a Baltar en Ourense.



Que el presidente del PPdeG maneje esos datos tan precisos refleja una preocupación que está avalada por los datos. Los socialistas van a gobernar para un 55 % de los vecinos, y sin embargo la población que suman los concellos en los que fueron la lista más votada solo llega al 38 %, incluyendo tres de las cuatro ciudades más pobladas de Galicia.

El peso de Vigo se nota, porque en la provincia de Pontevedra solo hay una diferencia de nueve puntos, pero en A Coruña o Lugo la brecha se agranda: en cifras gruesas, gobernarán al 60 % de los vecinos pese a ser la primera fuerza solo para el 30 % de los votantes.

Para el PP, el problema se acentúa en provincias como A Coruña, donde ha sido primera o segunda fuerza en las ciudades, que no gobernará, por lo que solo tendrá poder local sobre un 19,2 % de vecinos. Sin embargo, más de la mitad de los coruñeses (53 %) viven en municipios en los que los candidatos populares fueron los más votados.

El BNG, el más equilibrado

Al BNG no es un debate que le concierna demasiado, ya que la proporción entre población gobernada y vecinos que eligieron al Bloque como lista más votada está muy proporcionada, en torno al 10 %. Esto es, cuando gana, gobierna. Con estas cifras no tiene mucha lógica que el PSOE vaya a entrar en un debate que, de momento, Feijoo circunscribe a las municipales, y no cuenta con que haya un cambio de postura para las autonómicas.