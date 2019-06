Los críticos de En Marea registran la propuesta de Sande como candidato al Senado

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 18/06/2019 15:10 h

Los diputados que votaron a favor de José Manuel Sande como candidato al Senado de En Marea formalizaron esta mañana su propuesta desoyendo las críticas de la dirección del partido, que los acusó de transfuguismo. Lo más probable es que en las próximas horas, los afines a Villares hagan oficial una propuesta alternativa, lo que constataría la división efectiva del grupo. La formalización del acta con la propuesta de Sande por parte de los diputados de Podemos y de los otros parlamentarios del sector crítico se llevó a cabo esta mañana antes de la junta de portavoces en el Parlamento de Galicia, en una reunión del grupo en la que no estuvo Villares ni los diputados afines al portavoz; es decir, Pancho Casal, Davide Rodríguez y Paula Vázquez Verao.

El pleno en el que se propondrá a los candidatos al Senado se celebrará la próxima semana, y los diputados de En Marea tienen hasta el viernes para consensuar una propuesta, algo que a todas luces no va a ocurrir porque ninguna de las partes enfrentadas está dispuesta a dar su brazo a torcer.

Ante la ausencia de Villares, fue Antón Sánchez el que se pronunció tras la junta de portavoces. El diputado de Anova dijo que esperaba que esta cuestión no diese lugar a una ruptura del grupo: «Non hai discusión posible, é un acordo avalado polos diputados», dijo en referencia a la propuesta de Sande registrada poco antes. «Creo que de 2016 ata aquí as cousas cambiaron no espazo; guste ou non, hai unha realidade diferente e canto máis tarde se asuma, peores serán os resultados». Respecto a la propuesta del sector crítico que la dirección no reconoce subrayó que «hai un acordo clarísimo reflexado nunha acta e non hai outra posibilidade». Sin embargo, descartó que la negativa de la dirección a aceptar la propuesta formalizada por los críticos vaya a suponer el final del proyecto: «Non teño sensación de estar ante as últimas horas de En Marea», dijo.

La coordinadora de En Marea se pronunciará esta tarde en relación al nuevo órdago de los críticos y a sus consencuencias.