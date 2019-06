La comisaria del Xacobeo: «El Año Santo del 2021 debería ser participativo y para todos»

0

La Voz de Galicia Cristóbal Ramírez

17/06/2019 05:00 h

Quién iba a decirle a la peregrina ourensana Cecilia Pereira Marimón, cuando con muchos menos años de los que tiene hoy hizo el entonces poco poblado Camino de Santiago, que iba a ser la comisaria para el Xacobeo 2021. Mujer discreta, en la conversación cara a cara derrocha energía, y no oculta su anhelo: que el próximo Xacobeo sea «participativo, para todos».

-Tomó posesión en marzo del 2018, pero se ha mantenido al margen de los medios. ¿Qué ha estado haciendo?

-Trabajando. Pero no es cierto que no haya hablado con la prensa. Lo he hecho en momentos concretos, coincidiendo con proyectos que se presentaban: en Jaca, en Perugia, en otros lugares. Y hace unos días, en Radio Voz.

-Me decía que estuvo trabajando. ¿En qué?

-Soy una persona que cree que para sacar un proyecto adelante hay que trabajarlo, y en cuanto tengamos cosas que ‘vender’, lo haremos.

-¿Tiene ahora algo que ‘vender’?

-Ahora mismo estamos a punto de sacar el Plan Estratéxico Xacobeo 2021, al que le dedicamos muchas horas y que pretendemos tener antes del día del Apóstol.

-¿Cómo tiene que ser el Xacobeo 2021?

-Me gustaría que fuera un Xacobeo participativo, para todos. Donde por primera vez todos los gallegos se sientan actores y no solo receptores. Y desde luego, mucho más sostenible: la gente quiere cuidar nuestro ecosistema cultural y social, y que se cuide el Camino.

-Me estaba definiendo el 2021.

-Tiene que ser un Xacobeo que esté alineado con los valores del Camino: tiene que ser solidario, tiene que ser participativo, tiene que ser integrador, tiene que fomentar el intercambio de experiencias, tiene que cuidar nuestro patrimonio inmaterial, tiene que generarnos orgullo, tiene que tener calidad. No es tanto la cantidad como la calidad.

-En el 2010 se prescindió de las asociaciones. ¿Y ahora?

-¡Hombre, yo creo que el papel de las asociaciones es básico, tan básico como el de los peregrinos! El Camino sin peregrinos no existiría, y es obvio que el Camino, sin el trabajo que han desarrollado las asociaciones durante todos estos años y antes incluso de la creación del Xacobeo, tampoco. Son los que han sostenido el Camino.

-Quieren legalizar más caminos.

-Sabe perfectamente que eso no depende de mí, pero me parece que tenemos muchos en Galicia, más de 1.500 km. Lo que necesitamos ahora, con el incremento que ha habido y con el auge de las peregrinaciones e interés es lo mismo que queremos desde el Xacobeo 2021, descentralizar.

-¿Van a promocionar…?

-Lo que tenemos que hacer es promocionar otros caminos siguiendo siempre el plan director. Intentar que los peregrinos descubran otros que son igual de atractivos que el francés, que es el que la gente conoce mejor. Vemos que cuando los peregrinos repiten, que casi todos quieren repetir y lo hacen, lo que suelen hacer es conocer otro y no ir por el mismo.

-En los años santos el incremento de extranjeros se frenó.

-Pero el porcentaje extranjero cada año se incrementa más. En el 2010 era el 40 % del total, y en el 2019 se acerca al 60 %. Sus asociaciones son muy activas. Por ejemplo, vine impresionada de Estados Unidos con American Pilgrims y ver lo sólidos que son, cómo quieren el Camino, cómo lo apoyan con programas de hospitaleros, cómo andan desde Roncesvalles, los albergues de donativo…

-Es que no todos los peregrinos son iguales.

-Claro. Cada uno quiere vivir su experiencia, hay peregrinos de muy distintos perfiles, no es lo mismo el joven que viene en verano y hace un Camino corto que el que viene en invierno y busca una experiencia mucho más solitaria e interior.

-¿Y qué quedará para el futuro?

-Me gustaría que quedase un mayor conocimiento y respeto para el Camino. Está en todos y cada uno de los gallegos. O debería estarlo, porque forma parte de nuestra identidad.

-Defínamelo con una sola palabra.

-Experiencia.