PSOE y BNG descartan una moción de censura tras dar la alcaldía al PP en Fene

Ferrol / La Voz 17/06/2019 05:00 h

El desencuentro entre BNG y PSOE permitió que Fene tenga alcalde del PP, con solo seis de los diecisiete concejales. La izquierda es mayoría -seis ediles del Bloque, cuatro del PSOE y uno de EU-, pero socialistas y nacionalistas descartan una futura moción de censura. Mar Piñeiro, cabeza de lista del PSOE como independiente, calificó de «penoso» lo sucedido y culpa al BNG por no haber aceptado la oferta de su partido: «Solo se le pidió la alcaldía, el resto era para ellos». Se mostró molesta por que se responsabilice a los socialistas de haber facilitado el gobierno de derechas. «Será culpa de los dos, no del PSOE», esgrimió. Admite que están «condenados a entenderse», pero «no veo una moción de censura, quedó claro en las negociaciones que no la iba a haber».

Tampoco la contempla el nacionalista Juventino Trigo: «Non tería sentido despois do ocorrido o sábado». Culpa al PSOE de la falta de acuerdo, al poner como condición la alcaldía, y ve motivos «persoais» tras ello. «Había moita preocupación entre o PP e o PSOE de que o BNG volvera e eliminara prácticas que deixan moito que desexar», acusó. Pero el popular Gumersindo Galego, convertido por sorpresa de nuevo en regidor, no descarta esa moción de la izquierda para desalojarlo: «Posiblemente, los números dan».