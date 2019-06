Catoira: El PP propone al BNG un gobierno de coalición «sen prexuízos»

0

La Voz de Galicia

Catoira / La Voz 17/06/2019 05:00 h

«Iso do PP e do BNG son na maior parte prexuízos». Lo afirma el portavoz del Partido Popular en Catoira, Iván Caamaño, tras haber empleado los tres votos de su grupo para hacer alcalde al nacionalista Xoán Castaño. Caamaño insiste en que el cambio de color político en el municipio arousano era «moi necesario» después de treinta años en los que los catoirenses solo han conocido a un alcalde: el socialista Alberto García. Y no le tiembla el pulso a la hora de proponer un gobierno de coalición con el Bloque. El resultado del pleno, obviamente, chirría, pero el nuevo regidor tampoco duda de la conveniencia de lo ocurrido: «O PSdeG non soubo ler o resultado das eleccións», sostiene Castaño. Habrá que ver qué opina la dirección nacional del BNG. El PSOE y García, que continuará en el pleno, hablan de fraude.