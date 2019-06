Golpe a Resistencia Galega, las nuevas hipotecas, las multas por no desbrozar y más

0

17/06/2019 09:02 h

Si es propietario de una finca y aún no la ha limpiado, tenga en cuenta que los ayuntamientos gallegos han empezado a fiscalizar los terrenos que no están desbrozados. La fecha limite era el 31 de mayo y, a partir de ahí, las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros. Solo en la capital ourensana se revisarán 2.000 parcelas en los próximos días con el objetivo de evitar al máximo el devastador efecto de los incendios estivales.



Los dos terroristas más buscados de España cayeron el sábado en Vigo después de una fuga que ha durado trece años. Son Antóm García Matos, considerado líder de Resistencia Galega, y Asunción Losada Camba, su pareja. Ambos se fugaron a Portugal en el 2006, y después a Venezuela.



Desde hoy, los préstamos hipotecarios son más claros, pero también más caros. Y esto se debe a la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario que entró en vigor ayer domingo. Los bancos asumirán los gastos de notaría, gestoría y registro, pero los repercutirán al cliente.

«Menos mal que soy autónoma, si no estaría despedida del trabajo». Una encuesta revela que el 96 % de los enfermos oncológicos tienen problemas en sus trabajos y varios de ellos hablan de las dificultades que encuentran para reinsertarse laboralmente.

; Accidente en la autovía del Barbanza Accidente en la autovía del Barbanza Carmela Queijeiro

El fin de semana nos dejó un brutal accidente de tráfico en la autovía de Barbanza con un herido muy grave. El coche en el que viajaba el joven, de 24 años y vecino de Teo, chocó contra la base de un puente y quedó partido en dos.



Y el domingo, Galicia despidió al festival O Son do Camiño; pero no con un «adiós», sino con un «hasta luego»: el festival deja al público feliz, retorno económico y un futuro asegurado. La organización cree que el Mote do Gozo ya es parte del éxito y buscará una tercera edición aún más abierta en los estilos.

El Imserso pagó durante años 208 pensiones de gallegos fallecidos. El caso de la mujer de A Estrada que cobró 20 años la pensión de su abuelo no es único: Galicia es la segunda comunidad con más irregularidades de este tipo.

«Volver a tener a mis dos hijos en casa fue la mayor alegría de mi vida». Una madre gallega relata a través del Programa de Integración Familiar cómo se trabaja con padres con dificultades para cuidar a sus hijos.

Diez productos gallegos para vivir cien años. Una despensa de la dieta atlántica es perfecta para mantener una salud de hierro. Y estos alimentos pueden mejorar notablemente nuestra calidad de vida.

Después de una jornada de sábado maratoniana, la gran mayoría de Ayuntamientos quedaron constituidos el fin de semana, aunque aún hay espacio para sorpresas políticas y España todavía no tiene configurado su Gobierno central. Podemos presiona a Sánchez para que acepte una coalición a la valenciana y Ábalos insta a Rivera a reflexionar para que España «tenga un Gobierno sin ataduras». Y es que una de las reflexiones que salen de este 15 de junio es que el líder de Ciudadanos quiere limpiar su fiasco municipal y la foto con Vox, y eso puede dar un giro a los pactos autonómicos y hasta a la investidura.



Lo que todavía no ha quedado claro son las cesiones que PP y Ciudadanos hicieron a Vox en el ayuntamiento de Madrid: los conservadores dirigirán 5 concejalías y los liberales, 4. Llamativo es lo ocurrido en una localidad zamorana donde un concejal del PSOE facilitó que el único edil de Vox sea alcalde.

En Galicia, El PPdeG sitúa en Lalín el kilómetro cero para su estrategia política tras el 26M. Feijoo pone en valor el modelo de trabajo «puerta a puerta» que permitió a José Crespo recuperar la alcaldía a la primera. Quien se encuentra en una encrucijada es Jesús Vázquez: el exalcalde de Ourense tuvo que votar a quien fue su azote, Gonzalo Jácome, para que su partido siguiera al frente de la Diputación.



La marea es la baja municipal del rupturismo: A Pobra y Cangas sobreviven como los feudos que resistieron la debacle de las confluencias y de los «ayuntamientos del cambio», tras el suflé electoral del 2015.

Argentina y Uruguay recuperan la electricidad tras un histórico apagón sin precedentes. Empresas de energía apuntaron a un «fallo masivo» del sistema, pero no explicaron los motivos del gigantesco corte que afectó a 48 millones de personas.

Un abogado de Madrid ha aceptado el reto de una jueza de Vigo de estar en tres juicios a la vez en Galicia, Castilla y León y Madrid: Juan Gonzalo Ospina pidió un aplazamiento de su juicio de Vigo alegando que no tenía el don de la ubicuidad y no podía estar en tres sitios a la vez pero se lo han denegado.



Bruno Rodiño Janeiro es, como tantos otros investigadores, un trotamundos de la ciencia. Y a sus 37 años le espera un nuevo reto: desde el Chuac de A Coruña, ahora se traslada al mítico MIT en Estados Unidos para investigar la terapia de fagos, la alternativa a los antibióticos para combatir una de las grandes amenazas para la salud pública mundial.

Los ataúdes con ofrecidos vuelven a procesionar por Xende, en el concello de A Lama. Después de que el año pasado no se prestara nadie, este año fueron cinco: cuatro adultos y un bebé. Puedes ver las imágenes en este álbum de fotos.



Una bronca por la venta de heroína y la posesión de un perro acaba a tiros en Vilagarcía. La policía busca a un hombre que propinó a su contrincante un golpe en la cabeza con la culata de una pistola que se disparó.

«España, que pasó de hacer una política puramente intuitiva a llenarse de politólogos y comunicadores yuppies y audaces, también ha pasado en solo dos meses de tener hambre de negociación -«¡porque aquí no hay cultura de pactos!»-, a sufrir una indigestión pactista que el sábado culminó en una orgía de trapalladas que dejan en precario, o en el laberinto de Creta». Es la opinión con la que Xosé Luís Barreiro Rivas culmina este proceso electoral: «Y ahora, ¡a otra cosa, mariposa!».

El Mallorca, rival del Dépor en la final por el ascenso. El partido de ida se disputará el jueves a las nueve de la noche en un estadio de Riazor que volverá a convertirse en la olla a presión donde se cocinará el gran éxito de la temporada. Los blanquiazules se citarán después en la isla balear en pos del ascenso en la noche de San Xoán. Pero el factor campo no siempre resulta determinante en el «play-off».



El fútbol gallego se cuela en las escuchas de la operación Oikos. Las conversaciones, en su mayoría mantenidas por Carlos Aranda, hacen alusión a negocios que se intentaron hacer en Galicia, a un partido del Celta, otro del Lugo y a futbolistas del Deportivo.

En el Celta, la noticia del fin de semana no fue deportiva, porque gran parte del equipo se fue de boda: Iago Aspas y su novia y madre de sus hijos, Jennifer Rueda, se casaron en Poio. Puedes ver aquí las fotos más llamativas del enlace.

Y no fue la única ceremonia nupcial en el mundo del fútbol que dejó el fin de semana: así fue la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Más de 178.000 estudiantes de toda España han firmado una petición que será entregada hoy a la ministra de Educación, Isabel Cela, exigiendo una selectividad única en toda España.