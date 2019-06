Los colegios médicos avalan que se limite el número de pacientes en las consultas de primaria

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 17/06/2019 11:31 h

Los médicos de atención de primaria de Vigo sugirieron hace unos meses la posibilidad de limitar el número de pacientes no urgentes por consulta, para desarrollar su práctica profesional con calidad y eficiencia. Al Sergas no le gustó nada esa propuesta, porque supondría una pérdida de derechos de la ciudadanía al aparecer listas de espera en los centros de salud. Es más, desde la Consellería de Sanidade se sugirió incluso que podría haber sanciones si se hace esta limitación.

Los colegios médicos de Galicia consideran que esta es una de sus competencias, por lo que encargaron un dictamen sobre este asunto a las comisiones deontológicas de las cuatro entidades colegiales, que están formadas por profesionales independientes y de prestigio, con formación en cuestiones éticas y deontológicas.

Y el dictamen avala claramente a los médicos que piden esta limitación de pacientes. «La administración sanitaria no puede obligar al médico a realizar su actividad profesional sin el tiempo necesario para que esta se desarrolle en condiciones idóneas», explica. Y ello _respaldan las comisiones deontológicas_ puede implicar la limitación del número de pacientes no urgentes a asistir en la jornada laboral. Para los colegios médicos es una obligación de la administración y no del médico buscar soluciones para que los pacientes sean atendidos en tiempo y forma. «Desde el Consello Galego creemos que las medidas adoptadas hasta este momento por el Sergas son insuficientes para afrontar la situación actual y la de los próximos años, tanto en la atención primaria como en los hospitales», explican.

El dictamen también recuerda a los médicos que tienen funciones directivas que deben velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas necesidades de la población, evitando que se ofrezcan servicios sin dotación de medios materiales y humanos.

Por ello avalan la limitación del número de pacientes no urgentes en los centros de salud y ven «deontológicamente inaceptables» las manifestaciones del Sergas que culpan a los médicos por una eventual pérdida de derechos. Precisamente este miércoles los facultativos de primaria han convocado una huelga en toda Galicia.