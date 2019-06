Así es Inés Rey, la nueva alcaldesa de A Coruña: de militante a alcaldesa en siete meses de vértigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Eiroa

A Coruña 16/06/2019 05:00 h

Inés Rey ya era socialista antes de poder votar en sus primeras elecciones municipales. Se afilió al partido por convicción ideológica con 19 años, en el 2001 y a los 21, en el 2003, dio su primer mitin con Francisco Vázquez en el Palacio de la Ópera. En las primeras municipales en las que podía votar ya formaba parte de una lista, igual que sucedería cuatro años después, en los dos casos fuera de los puestos de salida.

Rey nació en A Coruña el 11 de julio de 1982, el mismo día en que Italia se llevaba el Mundial frente a Alemania endosándole un 3-1. A la política no llegó por casualidad, porque ya desde muy pronto mostró los ingredientes de la receta que culminó ayer con su toma de posesión. En su colegio -el Hogar de Santa Margarita- ya fue delegada de clase en algún curso y en la universidad se vinculó desde el primer momento a sindicatos estudiantiles, estando siempre activa en ese ámbito durante su carrera y siendo la representante de los alumnos que más votos logró en la UDC. Allí estudió Derecho, en una facultad cuna de políticos locales y gallegos. Fue alumna de Carlos Aymerich, de Xulio Ferreiro y de Xosé Manuel Carril.

Buena estudiante, comenzó a trabajar como abogada nada más terminar la carrera. Su trabajo en un bufete solo lo abandonó hace unos meses, después de ganar las primarias de su partido celebradas en A Coruña. En ellas se impuso en segunda vuelta a quien fue portavoz -el tercero- del grupo municipal, José Manuel García.

Ella no era ni edila ni había ostentado cargo alguno. En el 2011 fue cuando estuvo más cerca de ello. Entonces la agrupación local la eligió como número uno al Senado por el partido. No ocupó ese puesto y fue de dos. La lista la encabezó el entonces alcalde saliente, Javier Losada, y ella no fue senadora.

Rey, madre de dos hijos, siguió militando en el partido, pero sin pasar por la línea de fuego de las batallas internas de un PSOE en horas bajas, alejado del poder en A Coruña tras haberlo sido todo en esa ciudad. El mandato que acabó ayer fue el más duro para los socialistas. Con seis ediles, la más baja representación de su historia, el partido se pasó el mandato en la oposición tras haber hecho alcalde a Ferreiro. Los problemas y las luchas internas supusieron que los socialistas sumaran cuatro portavoces durante el mandato, a una media de uno por año. En ese ambiente enrarecido se metió Inés Rey en las primarias, la más joven de los cuatro aspirantes y la única mujer. Ganó ella. Enérgica por momentos, afable y con sentido del humor, vio desde el principio que el PSOE tenía muchas posibilidades de recuperar María Pita tras cuatro años de críticas en la ciudad a la gestión de la Marea. La ola que percibía la acabó de impulsar Pedro Sánchez en las generales. El PSOE quedó de segundo, pero las matemáticas daban y ayer estrenó un gobierno local configurado por solo nueve ediles de 27. Rey pretende sobrevivir a eso con muchas horas de negociación. Los tranquilos fines de semana en familia en Teixeiro tal vez peligren.

Y SU PRIMERA MEDIDA SERÁ... LIMPIEZA E INDUSTRIA

Un plan de choque para mejorar la limpieza de la ciudad y hablar con Madrid para solucionar ya la situación de industrias como Alcoa e Isowat.