Sorpresas en la votación de una veintena de municipios gallegos

La Voz de Galicia la voz

redacción 15/06/2019 16:50 h

La jornada de investidura de alcaldes en Galicia no se ajustó estrictamente al guión. Más allá de los acuerdos cocinados a fuego lento durante los días posteriores a la jornada electoral, hubo alguna que otra sorpresa de última hora. Desde el apoyo al BNG del candidato del PP en Catoira para arrebatar la alcaldía al PSOE hasta el acuerdo entre socialistas y nacionalistas que obliga en A Fonsagrada a nombrar alcalde al segundo en la lista del PSOE. Más allá de que concellos como Monterroso y Burela tendrán que esperar a la primera semana de julio para conocer a sus alcaldes por estar pendiente la resolución de un recurso, una de las últimas en tomar el bastón de mando será, en A Coruña, la socialista Inés Rey. La razón es que varias bodas tenían ocupado el salón de plenos durante la mañana.

Catoira (Pontevedra)

Un «voto por Catoira», el del popular Iván Caamaño, fue el que dio el bastón de mando en este concello de la ría de Arousa al nacionalista Xoán Castaño. Con él acaban los treinta años de mandato del PSOE en el municipio. De hecho, el alcalde saliente, el socialista Alberto García, no quiso entregarle el bastón a su sucesor.

Fene (A Coruña)

La incógnita de quién sería el alcalde de Fene se mantuvo hasta le último momento. Al final lo logró el popular Gumersindo Galego, tras lograr el apoyo del PSOE. En la sala fueron varios los que llamaron traidora a la socialista Mar Piñeiro por no haber apoyado al BNG.

Cambados (Pontevedra)

Fátima Abal mantiene la alcaldía para el PSOE, pero no está claro qué gobierno va a tener Cambados: un bipartito o un tripartito. Entre otras cosas, el BNG no reconoce el acuerdo alcanzado anoche por PSOE y Somos y, de hecho, no oculta su malestar con sus eventuales socios.

A Fonsagrada (Lugo)

El BNG dio su apoyo al PSOE para investir alcalde, pero no fue a cambio de nada. El regidor no podría ser el primero en la lista de la candidatura socialista. Tenía que ser el número dos, Carlos López. Ese es ahora el nuevo alcalde de este concello de la montaña roja.

Boiro ( A Coruña)

El socialista José Ramón Romero es el nuevo alcalde de Boiro gracias a l apoyo de otros partidos de izquierda, después de que el PP fuera la lista más votada.

Mondariz (Pontevedra)

El BNG, tercera fuerza más votada, logró la alcaldía con el inesperado apoyo de dos concejales del PP que se suman a los del PSOE. El nuevo alcalde es el nacionalista Emilio Barros.

Ribadavia (Ourense)

El candidato del PP, César Fernández Gil, será alcalde de la localidad ourensana gobernando en minoría al no haber llegado a un acuerdo los grupos de izquierda.

Santa Comba (A Coruña)

CxG y PSOE acordaron repartirse la alcaldía en períodos de dos años de gobierno para cada uno. El primero logra de esta forma acceder a la alcaldía con un único concejal, David Barbeira, que será alcalde durante los dos primeros años. Luego le dará el bastón de mando al socialista José Ucha.

Taboadela (Ourense)

Un total de 47 era los que llevaba Manuel Gallego al frente de la alcaldía de este concello ourensano. Desde el PP entendieron en su día de que eran muchos. De ahí que optaran por cambiar el candidato. Pero no tuvo tantos apoyos como su predecesor. Ahora el PP ha perdido la alcaldía. El nuevo alcalde es el socialista Álvaro Vila, que la ha logrado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

Salceda de Caselas (Pontevedra)

Fue otra de las dudas que quedaron despejadas en el último momento. Movemento y PSOE se alternarán en el gobierno municipal a razón de dos años de mandato cada uno. Durante los dos primeros años de la legislatura la alcaldesa será Loli Castiñeira, la número dos del alcalde Marcos Besada. Luego deberá cederle el baston a la socialista Verónica Tourón.

Cambre (A Coruña)

Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, revalidó el mandato como alcalde de Cambre tras frenar la dirección provincial del PSOE una maniobra de su cabeza de lista en el municipio, Juan Evaristo Rodriguez, para desalojar al independiente de la alcaldía.

O Valadouro (Lugo)

Un acuerdo in extremis permite continuar en el gobierno al socialista Edmundo Maseda. Aunque no tenía todas las cartas a su favor, este logró el apoyo del BNG en el último momento para lograr ser investido alcalde.

Barreiros (Lugo)

Barreiros tiene alcaldesa. Es la nacionalista Ana Ermida que, tras llegar a un acuerdo con el PSOE, ha arrebatado el bastón de mando al popular Alfonso Fuente en el concello al que muchos han apodado la Marbella gallega.

Malpica (A Coruña)

El socialista Walter Pardo es el nuevo alcalde de esta localidad de la Costa da Morte. Lo ha logrado gracias al apoyo del único edil de Ciudadanos y del BNG.

Sarria (Lugo)

Claudio Garrido, ex militante socialista y ahora miembro del grupo independiente Camiña Sarria, fue elegido alcalde en minoría en segunda votación. Tanto el PSOE como el independiente Benjamín Escontrela se abstuvieron, mientras que el PP y el BNG votaron por sus respectivos cabezas de lista.

Toques (A Coruña)

El candidato del PP a la alcaldía de Val do Dubra, José Manuel Varela ferreiro, fue investido alcalde con el apoyo de dos concejales de Terra Galega y un edil independiente. De este modo recuperael gobierno que ya mantuvo entre 1991 y 2015.

A Baña (A Coruña)

El gobierno municipal de A Baña estuvo pendiente de un hilo hasta el último momento. La incertidumbre duró hasta que el PSOE logró el apoyo de CxG desbancando de ese modo al histórico alcalde popular Andrés García Cardeso, que pretendía gobernar en minoría. El PSOE acaba de este modo con 24 años de gobierno popular.

Vila de Cruces (Pontevedra)

Luis Taboada es el alcalde de Vila de Cruces por Xuntos polo noso Concello. Fue investido con el apoyo del PSOE y BNG, arrebatando el sillón de alcalde al PP, que llevaba 29 años en el Gobierno.

Carral ( A Coruña)

Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, era el rival del hasta ahora alcalde popular José Luis Fernández Mouriño. El primero se hizo con la alcaldía con el apoyo del PSOE.

O Carballiño (Ourense)

El exsocialista Pachi Vázquez, ahora concejal electo de Espazo Común, no fue investido hoy en O Carballiño porque estaba de viaje. Desde su grupo explicaron que lo hará en el primer pleno de la legislatura y la secretaria municipal confirmó que podía hacerlo.