Galicia estrena nuevos gobiernos locales

La Voz de Galicia I. G

Redacción | La Voz 15/06/2019 21:21 h

Desde que en la medianoche de ayer Sober empezó su pleno de investidura hasta que esta tarde la socialista Inés Rey se convertía en la primera alcaldesa de la ciudad herculina, se han sucedido sesiones plenarias en los 313 concellos gallegos para conformar las corporaciones municipales.

En Ourense se ha dado finalmente lo que Pérez Jácome ha definido como «carambola» El nuevo regidor, de Democracia Ourensana admite que el apoyo de los populares es «tremendamente irónico». Ese acuerdo permitirá a Baltar, a cambio, seguir al frente de la Diputación.

En Vigo, Abel Caballero afronta su cuarto mandato con garantías. Los veinte votos de los concejales del PSOE han permitido este sábado a mediodía algo que nunca antes ningún regidor había logrado. El discurso de toma de posesión del mandatario socialista ya permite adivinar que se avecina un mandato que acentuará el perfil que ha desplegado en los últimos años Abel Caballero. «Nesta cidade sabemos moi ben da nosa forza», ha avisado el alcalde más votado de las grandes ciudades del país.

En A Coruña, los seis votos de la Marea Atlántica,los dos del BNG y los nueve del grupo socialista han proclamado a la primera regidora electa de la historia de la ciudad. Inés Rey, en su discurso, recordó a las coruñesas que lucharon por la igualdad y anunció un mandato «de la amabilidad», sin crispación y con «política de altura» para volver a ser el motor económico de Galicia.

El socialista Sánchez Bugallo es de nuevo alcalde de Santiago tras un lapso de ocho años. Se impuso con diez votos a su favor frente a los ocho del popular Agustín Hernández, cinco votos en blanco y dos abstenciones. En su discurso de investidura, Bugallo se comprometió a ser el alcalde de todos los compostelanos, independientemente de «onde vivan» y de «a quen votaran».

En Lugo, la socialista Lara Méndez repite en el Concello con el apoyo del BNG de Rubén Arroxo. En el discurso de investidura, hizo mención a las deudas históricas que tiene la ciudad; pidió responsabilidad a todos los funcionarios para salir de la situación de atasco que vive el municipio, y apostó por un Lugo ambiental y pensado para niños y mayores.

Ángel Mato Escalona ya es el undécimo alcalde de la historia democrática de Ferrol. A los ocho votos del PSOE se sumaron en la investidura los tres de Ferrol en Común y los dos del BNG. Se encadenan dos mandatos de izquierdas consecutivos, una alternancia política que solo se había dado en la trayectoria de la urbe naval Ferrol en los albores de la democracia.

El nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores pone la nota diferencial en unas urbes en su mayoría socialistas. El nacionalista renueva la alcaldía de Pontevedra con el apoyo del PSOE, con el que gobernará en coalición. En su discurso como alcalde reelegido, Lores subrayó que «empeza un novo ciclo no que acabáronse os tempos do máis e chegan os tempos do mellor».

