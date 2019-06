Cada día 58 gallegos cogen el coche tras haberse excedido con el alcohol o las drogas

0

José Manuel Pan

redacción / la voz 15/06/2019 05:00 h

Conducir bajo los efectos del alcohol es demasiado frecuente en Galicia. Por eso es una de las infracciones más detectadas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, y la segunda causa de pérdida de puntos. En la última campaña especial de controles de alcohol y drogas, realizada en las carreteras gallegas en la primera semana de este mes de junio, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico denunciaron a 249 conductores por haber consumido alcohol en exceso.

En 35 de los casos, los positivos se correspondieron con grandes borracheras, en los que los infractores superaron con mucho el límite penal de alcoholemia, establecido en 0,60 miligramos en la prueba de aire, por lo que fueron imputados como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial y citados por los propios agentes para comparecer ante un juez y ser juzgados.

En cuanto a las drogas, en los siete días de campaña dieron positivo 159 conductores. En este caso no hay niveles como en el alcohol, por lo que la presencia de drogas en el organismo es suficiente para cometer la infracción. Cuando un conductor da positivo en la prueba de saliva que se le hace en el control de carretera, los agentes le toman una segunda muestra para ser contrastada en un análisis realizado en laboratorio especializado. En todo caso, el infractor es denunciado y no puede seguir conduciendo el coche en ese momento, pero el expediente de sanción no se tramita hasta que el laboratorio confirma el positivo.

En total, son 408 los automovilistas detectados en las carreteras gallegas con exceso de alcohol o de drogas en el espacio de una semana, lo que supone que una media de 58 conductores al día cogieron el coche pese a haber consumido bebidas alcohólicas en exceso y a haber ingerido sustancias estupefacientes antes de ponerse al volante.

Los análisis a los conductores muertos revelan el abuso de la combinación de alcohol con cocaína

Además de ser una de las infracciones más cometidas, el alcohol es también uno de los factores más influyentes en los accidentes de tráfico en las carreteras gallegas. El último informe del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) es concluyente sobre ese problema al revelar que cuatro de cada diez conductores muertos en las carreteras gallegas el año pasado habían consumido alcohol en exceso, bien como único tóxico ingerido o en combinación con otro tipo de drogas. La cocaína, en ocasiones unida al cannabis, es la droga que más veces apareció mezclada con el alcohol, y fue también la principal sustancia tóxica encontrada en las autopsias realizadas por los forenses a los conductores fallecidos en accidentes de tráfico que solo habían consumido drogas.

Casos cercanos al coma

Los exámenes forenses revelaron además un dato alarmante: más de la mitad de los fallecidos habían consumido alcohol muy por encima del límite legal. Fuentes del Imelga alertan de que algunos de esos casos se corresponden con un estado cercano al coma etílico, totalmente incompatible con la conducción de vehículos.