La dirección gallega del PP negocia con Jácome para retener la Diputación de Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 13/06/2019 05:00 h

A falta de poco más de 48 horas para la constitución de los gobiernos locales, en las ciudades gallegas empiezan a aclararse los pactos de gobierno, con dos coaliciones seguras (Pontevedra y Lugo), alcaldes muy probables (Ferrol, Santiago y A Coruña), una mayoría absoluta (Vigo), y una enorme incógnita: Ourense.

El pactómetro urbano La Voz de Galicia La Voz

Allí el foco está sobre Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana (DO), que volvió a reunirse con representantes del PP ourensano, pero en esta ocasión también con miembros de la dirección gallega de los populares. El líder de DO explicó que facilitaría la continuidad de José Manuel Baltar en la Diputación a cambio de que el PP le dé la alcaldía, una posibilidad que no descartó el popular Alfonso Rueda. Jácome aseguró, no obstante, que no hay nada cerrado. Al cierre de esta edición estaba esperando la respuesta del PSOE a la propuesta de repartir los cuatro años de alcaldía. El candidato socialista se reunió con el secretario general del PSdeG por este asunto, pero aún no ha trascendido su decisión. Horas antes Caballero apuntaba que esa propuesta sería «difícil de asumir».

En Pontevedra se ha cerrado el primer acuerdo de gobierno de una ciudad gallega. Habrá una coalición de BNG y PSOE que se firmará hoy mismo. A falta de repartir las áreas de gestión entre los concejales de cada grupo (11 del BNG y 4 del PSOE), Miguel Anxo Fernández Lores se garantiza un sexto mandato tranquilo y con una mayoría holgada para gobernar con PP (9 ediles) y Ciudadanos (1) en la oposición. Será el cuarto gobierno coaligado que preside Lores con los socialistas tras las experiencias del 2003, 2007 y 2011. Tanto en 1999 como en el último mandato, los nacionalistas gobernaron en solitario.

El anuncio de la firma del acuerdo para este jueves no fue una sorpresa después de que el propio Lores afirmase el pasado martes, tras la primera reunión «formal» con los socialistas, que coincidían «en que hai base suficiente para chegar a un acordo».

Tras la firma del «acordo programático» prevista para las 13 horas en el Concello de Pontevedra, ambas partes volverán a reunirse para cerrar el reparto de áreas. Hasta el momento no ha trascendido nada sobre las peticiones de los socialistas, que en anteriores gobiernos coaligados con los nacionalistas gestionaron áreas como educación, deportes, centro histórico o medio rural.

Algo parecido, pero a la inversa, puede pasar en Lugo. PSOE y BNG tienen muy encarrilado el acuerdo para cerrar un gobierno bipartito. El buen entendimiento se ha plasmado desde la primera reunión entre los equipos negociadores e incluso tienen repartidas las primeras áreas de gobierno: los socialistas se encargarán de Bienestar y los nacionalistas de Cultura. La entrada del Bloque obligará al equipo de Lara Méndez, alcaldesa en funciones, a una remodelación organizativa que centra los esfuerzos estos días.

En cambio, la investidura del nuevo alcalde de Ferrol se producirá sin que se haya llegado a un acuerdo para el gobierno de la ciudad los próximos cuatro años. El llamado a convertirse en alcalde, el socialista Ángel Mato, que obtuvo ocho concejales, negocia con Ferrol en Común (tres ediles) y el BNG (dos representantes) un pacto en unas conversaciones que caminan a paso lento. El partido del regidor en funciones, Jorge Suárez, mostró en reiteradas ocasiones su predisposición a entrar en el ejecutivo de Mato, pero tras varios contactos informales, la negociación oficial arrancaba el martes con un primer encuentro, en el que se abordaron cuestiones programáticas, pero lejos aún de un preacuerdo.

Los socialistas no prevén mantener ninguna reunión más esta semana con FeC, por lo que el pacto, de llegar, será necesariamente después del sábado, una cuestión que no preocupa a los socialistas, que piden tranquilidad para negociar y esgrimen el plazo de un mes existente para llegar a ese acuerdo antes del pleno de organización que aprobará carteras y competencias, previsto para julio.

En Lugo el acuerdo para la coalición está cerca; en Ferrol, Mato será alcalde en solitario

Los socialistas de Santiago y A Coruña: investidura segura, pero gobiernos en solitario

Hay otros tres candidatos socialistas que tienen garantizada su investidura este sábado. El más obvio, Abel Caballero, con una apabullante mayoría absoluta (21 de 27 ediles) para seguir en solitario cuatro años. Los casos de Santiago y A Coruña son diferentes: investidura sí, bien con apoyos (Inés Rey), bien en solitario (Sánchez Bugallo) como lista más votada.

La primera tiene garantizada la investidura gracias al respaldo de la Marea y el BNG. Sin embargo, lo más probable es que Inés Rey gobierne en minoría con nueve concejales. Los socialistas están negociando con ambas formaciones y está previsto que se elaboren documentos de bases programáticas que guíen futuros acuerdos. El Bloque ha abierto la puerta al establecimiento de un marco estable con el PSOE para afrontar el mandato, aunque sin entrar necesariamente en el gobierno. Con la Marea continúan las conversaciones, aunque la posibilidad de un acuerdo de coalición parece remota dada la desconfianza mutua.

Bugallo gobernará en Santiago en minoría con 10 concejales en una corporación de 25. Su negativa a negociar un acuerdo con Martiño Noriega, de Compostela Aberta (5 ediles) y la decisión del BNG de descartar un pacto estable con el PSdeG-PSOE argumentando que sus dos escaños serían insuficientes para formar un bipartito con mayoría absoluta, dan por cerradas todas las opciones de pactos poselectorales. Bugallo, que tampoco necesita el respaldo de los grupos de oposición para ser investido alcalde, iniciará un mandato en el que tendrá que buscar apoyos puntuales, incluso con el PP.

Con información de las delegaciones de La Voz en Ourense, Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Lugo y Vigo.