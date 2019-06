El Dépor desata la euforia, la selectividad más exigente y más

0

La Voz de Galicia Olga Suárez

La Voz / Redacción 13/06/2019 08:53 h

A Fondo

Los alumnos gallegos de Segundo de Bachillerato tuvieron ayer su primera prueba de fuego en la Universidad. Arrancaron los tres días de exámenes de selectividad, cuyo resultado puede ser clave para su futura vida laboral. Tan relevante es la prueba que este último año ha aumentado el control para evitar trampas: la última medida se tomó la víspera del examen y fue drástica: prohibidos los relojes, ni inteligentes ni analógicos. También se usaron inhibidores «anticopiones».

Por la mañana, tocó Lengua Castellana e Historia; por la tarde, Lingua Galega. En este último, la apertura de un examen antes de tiempo obligó a cambiar la prueba. «En gramática se portaron mucho y en el comentario, también», dicen los alumnos. Hubo nervios, corrillos para repasar en el último momento y alivio de que al fin hubiera llegado el día de la prueba. Este año se ha hablado mucho de ella y, sobre todo, de los diferentes niveles de dificultad en función de la comunidad autónoma: un país, diecisiete selectividades.

Miopía, tendinitis, sordera... las dolencias del «Homo tecnologicus». Nuestro cuerpo no está preparado para soportar una vida hiperconectada.

Un país, diecisiete selectividades. Un análisis demuestra la disparidad de niveles. Galicia tiene el examen más difícil de Inglés y el segundo más complicado de Lengua Castellana.

Hoy en La Voz

Solo quedan dos días para que los alcaldes tomen el bastón de sus ayuntamientos, pero hay todavía lugares donde no está claro quien asumirá el mando. PSOE y BNG compartirán el poder municipal en Lugo y Pontevedra y los socialistas se aseguran A Coruña, Santiago y Ferrol. En Ourense está la gran incógnita. La dirección gallega del PP negocia con Jácome (Democracia Ourensana) para retener la Diputación. Así está el pactómetro urbano.

Fuera de las alcaldías, En Marea vuelve a sufrir una guerra interna en el seno del grupo parlamentario. Los críticos se rebelan para imponerle un senador distinto a Villares. La pugna entre Mariló Candedo y Sande pone al grupo político al borde de la ruptura.



También sigue en el aire el Gobierno central. Pedro Sánchez se abre ahora a contar con los independentistas para la investidura. Tampoco descarta la presencia de Podemos en un futuro Ejecutivo multipartito.



Dejamos la política para abordar las estafas a la tesorería de la Seguridad Social que se producen en Galicia. Una mujer de A Estrada será juzgada hoy por cobrar durante veinte años la pensión de su abuelo ya fallecido. ¿Cómo lo hizo? La confianza de los bancos con clientes de toda la vida hace que a veces no cumplan su obligación de exigir la fe de vida.

Hablamos de otro delito, el de la okupación de viviendas, que la reforma legal que propició los desalojos exprés no ha conseguido acotar. Las mafias utilizan resortes legales para eludir la expulsión de personas que viven sin permiso en viviendas de otros y los fiscales gallegos demandan leyes más efectivas contra la usurpación de pisos. En Pontevedra acaban de ser condenados unos okupas que intentaron acceder a una vivienda en agosto del 2016.



Con unas ventas que rozan los 6.000 millones de euros en el primer trimestre, Inditex rebate las dudas del mercado y afianza su éxito. Pablo Isla saca pecho, ante los analistas con un modelo sólido, rentable y sostenible. Estas son las cuentas de Inditex.

Mientras dormías

Trump reconoce que aceptaría información de Rusia o China sobre su rival demócrata en las elecciones del 2020. «No hay nada malo en escuchar», dice el presidente estadounidense en una entrevista en la cadena ABC.

Galicia en 313 concellos

El Concello de A Coruña lleva una década intentando frenar al grafitero Coas con multas y denuncias; se mire por donde se mire, en cualquier barrio aparece su firma y en el año 2014 fue juzgado y absuelto porque un juez vio arte en sus pintadas. Este fin de semana, otra jueza lo envió a prisión con los cargos de delito continuado de daños y de tenencia ilícita de armas. Comunidades vecinales y comerciantes reclamarán por los destrozos.

Muere el bebé que se cayó a una piscina familiar en Salceda. Permanecía ingresado en la uci del Álvaro Cunqueiro de Vigo desde hace una semana.



Las galletas que saben a Galicia se hacen en Ferrolterra. La creadora de las multipremiadas Maruxas de Nata tiene tras de sí una bonita historia. Nieta de la que fue la primera traductora del antiguo astillero Astano, que llegó a Ferrol en 1905 procedente del mismísimo Reino Unido, Mercedes Guerreiro Segade, podría estar detrás de una de las muchas fábricas de galletas británicas hechas a base de mantequilla, pero Galicia fue su destino final.

Opinión

«Arnold Schwarzenegger en el Tribunal Supremo». El juicio por el desafío secesionista en Cataluña llegó ayer a su final y Luis Pousa analiza esta última sesión con los alegatos de los doce acusados: «algunos pensaban que Carles Puigdemont era el mismísimo John Connor, y que había venido al mundo para salvar a Cataluña de su propia historia».

Lo más destacado de los deportes

Un Dépor gigante desata la euforia. Ganó 4-2 y visitará el sábado al Málaga pleno de optimismo. Riazor gestó una remontada de oro, con dos goles de Carlos, uno de Pedro y otro de Borja Valle. El equipo respondió a lo grande al golazo de Ontiveros con un cambio radical que llevó a la victoria. Pero «Málaga va a ser una guerra»: Carlos y Bergantiños anticipan sufrimiento para la vuelta.



El Celta dio a conocer ayer las condiciones de la nueva campaña de abonados. Mantiene las tarifas, pero con matices: suprime el descuento por asistencia del curso pasado. ¿Qué te parece?

Hoy será noticia

; Todo está a punto para tres días de música en el Monte do Gozo Dos escenarios acogerán más de 30 actuaciones diferentes. SANDRA ALONSO

A las 16.05 horas se escucharán en el compostelano Monte do Gozo los primeros sonidos de O Son do Camiño. Correrán a cargo de Alice Wonder y supondrán las primeras pisadas de un maratón musical de tres días con 38 actuaciones distribuidas en dos escenarios. Hoy nos quedamos con diez. Estas son las actuaciones imprescindibles.