Cambios en las plazas de 25 de las 170 titulaciones universitarias gallegas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 13/06/2019 19:43 h

De las 172 titulaciones de grado gallegas, en 25 habrá el próximo curso cambio en el número de plazas. Se hace para adaptar la oferta a la demanda y los cambios son muy graduales y razonados. La CIUG tiene en su web el nuevo listado de plazas.

Solo 8 de las 170 titulaciones se aumenta la oferta de la universidad pública. Y parecen indicar una tendencia social sobre estas carreras: por ejemplo Dereito amplía sus plazas en A Coruña (5 más, un 4 %) y en Santiago (10, un 6 %), lo que apunta a un interés por esta formación. Lo mismo ocurre con Enxeñaría Informática, que en Ourense gana 18 alumnos en primero, lo que supone casi un 20% más que la oferta del curso actual; en la misma titulación en Santiago la subida es más discreta (6 puestos, un 10 %).

Matemáticas, creciendo

La universidad compostelana también apuesta por potenciar Matemáticas, una de las carreras de moda, con 10 puestos más, que supone un 10 % sobre lo que se ofrecía ahora. Y también en Ciencias Sociales hay cambios en este sentido: Educación Social gana 2 estudiantes, los mismos que Pedagoxía. Psicoloxía, por su parte, pasa de 140 a 150 puestos en primero de carrera.

Todos estos cambios sí pueden afectar a los alumnos. Las notas de corte no tienen ningún valor, solo orientativo, ya que indica la calificación del último matriculado en la carrera; pero parece obvio que si la titulación gana un 10 % de los puestos la nota final bajará ligeramente. Hay que tener en cuenta, eso sí, que cada año las calificaciones de corte suelen subir entre los grados con más demanda.

El listado de cambios sin embargo está más vinculado al poco interés de los alumnos por la titulación que por otra cosa. Los sectores vinculados a la construcción, que vivieron un bum a principios del 2000, están sobredimensionados en su oferta, y por eso se hacen estos pequeños ajustes. Para el alumno no suelen tener consecuencias porque en 15 de las titulaciones afectadas quedaron plazas vacantes en el curso actual. Solo en dos grados se baja un poco la oferta a pesar de que se cubrieron todas las plazas: es el caso de Historia da Arte (un descenso del 5%) y la simultaneidad de ingenierías Mecánica y Naval (que reduce en un 33 % su oferta).

Canarias exige agilizar el estudio comparativo entre autonomías

Canarias, la comunidad autónoma señalada como un territorio con la selectividad muy fácil, quiere que el Estado se ponga ya con el estudio comparativo de las pruebas para atajar las críticas por la supuesta sencillez de su examen de acceso a la universidad. La Consejería de Educación de Canarias inició ya la recopilación de todos los resultados obtenidos en las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria para remitirlos al Ministerio de Educación y Formación Profesional, al tiempo que ha exigido agilización al propio Ministerio para que se realice el estudio comparativo con el objetivo de «zanjar definitivamente la polémica forzada» por la que aseguran que superar la EBAU es «sistemáticamente más fácil» en unas universidades que en otras.

Anpas, contra la prueba única

La Confederación Anpas Galegas ha salido al paso de las peticiones de una prueba única en todo el Estado, un debate que considera «inútil e interesado». Este mir universitario «laminaría totalmente as diferenzas entre cada comunidade» y supondría «tumbar a adaptación da formación do alumnado», ya que está asumido que aquello que no entra en la selectividad ni siquiera se prepara en bachillerato.