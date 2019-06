Galicia solo regulariza medio centenar de sus 2.000 cementerios alegales

Muchos gallegos intentan organizarse para mantener conservados sus camposantos

Para muchos vecinos de la parroquia de Darbo ir a ver a los suyos al llamado cementerio nuevo es un suplicio. Y no por razones evidentes. Los nichos de este camposanto de Cangas, construido hace más de 20 años, son ilegales. «Es privado y está muy mal cuidado. Tenemos escrituras, pero el cementerio en sí nunca fue entregado», dice una de las propietarias, que en su día compró dos nichos por 300.000 pesetas. En estos años han visto de todo: la empresa constructora quebró y los panteones estuvieron precintados varias veces. Aun así, ante la saturación del cementerio viejo, que está justo al lado, los nichos fueron ocupados poco a poco. Se permitieron los entierros. «El concello se está moviendo. Quiere quedarse con él y darnos la concesión por 90 años, pero eso significa que no seríamos propietarios», explica otra vecina. Ambas tienen nichos y difuntos allí enterrados, pero prefieren no identificarse. «Unos lo queremos limpio y conservado así que nos movemos para recaudar dinero, pero hay que gente que, como no tiene a nadie allí, se niega a pagar». Mientras, parchean con aportaciones los desperfectos. «Hace unos meses llegaba la maleza a la mitad de los nichos. Además, cuando llueve mucho, los más bajos se inundan. En varias filas, las cruces que los coronan están vencidas hacia adelante. ¿Qué pasa si cae la piedra encima de alguien? Hay quien se niega a ceder el cementerio al concello pero, ¿así qué tenemos? Solo una ruina. Yo tengo a mis seres queridos en un lugar que no es digno de ellos», dice muy emocionada una de las vecinas.

