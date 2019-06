El PSdeG rechaza la oferta del PP para dejar gobernar al más votado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 11/06/2019 22:05 h

El diálogo epistolar que el PP gallego acaba de abrir con el PSdeG-PSOE para dejar gobernar al partido más votado en las elecciones está abocado al fracaso. La fórmula defendida tradicionalmente por Alberto Núñez Feijoo pretendía resolver el sudoku de la gobernabilidad en Ourense, dejando el Concello para el PSdeG, pues Rafael Rodríguez Villarino fue el candidato más votado, y manteniendo al frente de la Diputación al PP de Baltar.

«Espero esa contestación por escrito, porque é unha proposta solemne do Partido Popular que estamos dispostos a cumprir de maneira inmediata», manifestó ayer el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos en el transcurso de una visita al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

De lo que se trata, en palabras de Feijoo, es de dejar de lado «as tómbolas e as poxas de candidaturas para alcaldías e deputacións» para establecer un criterio claro que permita gobernar. Y en este sentido, reivindica que el PP ganó «de forma notoria» las elecciones en Lugo y Ferrol, así como en A Coruña, aunque de forma más ajustada, lo mismo que ocurrió en los entes provinciales de Lugo y Ourense.

La reacción de los socialistas no se hizo de rogar. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ya recibió el pasado sábado el respaldo del comité nacional del partido para respaldar gobiernos de fuerzas progresistas allí donde sea posible y donde puedan sumar una mayoría alternativa a la derecha. Y ayer no se movió ni una coma de esa estrategia: el PSdeG liderará mayorías de progreso cuando sea la fuerza más votada de la izquierda y, cuando eso no ocurra, contribuirá con sus votos a darle el poder a otra formación de la izquierda.

Que envíen la carta a Casado

También entiende Gonzalo Caballero que tanto Feijoo como Miguel Tellado se están equivocando destinatario con su carta planteando el gobierno de la lista más votada. «Deberían mandarlle a carta a Pablo Casado», apunta el dirigente socialista, visto los pactos de gobierno realizados por el PP con la derecha y la ultraderecha en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, donde el PSOE fue la fuerza más votada.

En este sentido, el PSdeG entiende que la posición que airea el PP en Galicia denota cierta «inconsistencia» y «cinismo», pues insisten en pedir para los demás lo que ellos incumplen cuando se les presenta la ocasión.

El rechazo a la oferta de pacto del PP deja en el aire la solución ourensana esbozada por Feijoo. Ahora, la gobernabilidad en la Diputación y el Concello va a depender también de lo que digan otras fuerzas, como Cs o DO, mientras que en A Coruña, Ferrol o Lugo el PSOE tiene respaldo amarrado para la investidura.