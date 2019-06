Jácome plantea al PSOE gobernar dos años cada uno el Concello de Ourense

0

Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, tiene en su mano la gobernabilidad de la Diputación. Él puede decidir quién la presidirá y, después de varios días especulándose con la posibilidad de un pacto para mantener al popular José Manuel Baltar en el cargo, Jácome lanzó este martes una contraoferta al PSOE. El candidato de DO está dispuesto a facilitar el gobierno provincial a los socialistas a cambio de repartirse con ellos la alcaldía de Ourense durante el mandato 2019-2023. Los dos primeros años sería él alcalde y los dos siguientes, el candidato del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino.

«Nosotros creemos que esto necesita un cambio y creemos que en la alcaldía de Ourense deberíamos empezar nosotros», explicó Jácome tras exponer esta oferta a Villarino. Ambos se vieron este martes en una reunión celebrada en un céntrico hotel de la capital ourensana, un encuentro al que también asistieron representantes de Ciudadanos (cuyo apoyo es imprescindible para un pacto que desplace a Baltar en la Diputación). El líder de DO no quiso dar más detalles sobre su propuesta, pero insistió en que este sábado en el pleno de investidura sus siete concejales lo votarán a él.

Está por ver si los nueve ediles del PSOE hacen lo mismo, tal y como exige Jácome para dar su apoyo a los socialistas en la Diputación. Villarino no quiso adelantar acontecimientos, pero confirmó que el líder de DO le pidió repartirse la alcaldía durante los cuatro años de mandato. El líder socialista explicó que trasladará esa oferta al PSdeG para que sea la dirección encabezada por Gonzalo Caballero la que decida cómo proceder ahora.

La decisión, de Caballero

Villarino no quiso, en todo caso, dar su opinión al respecto. «Os posicionamentos persoais non son importantes. Non é cuestión de que eu estea de acordo ou non ou que me guste ou non. É unha decisión que ten que tomar o partido», dijo el candidato socialista a la alcaldía, que espera recibir pronto una respuesta de la dirección del PSdeG porque el tiempo apremia. Todos los participantes en la reunión celebrada este martes quedaron emplazados para continuar con las negociaciones hasta el próximo sábado, cuando se celebrará el pleno de investidura. Desde Ciudadanos, que exige entrar en los gobiernos del Concello y de la Diputación, evitaron hacer declaraciones sobre este proceso.

«Creen que Ourense les pertenece». El 23 de mayo, en la recta final hacia las municipales, Jácome grababa un vídeo delante de un cartel de Baltar pidiendo el voto para «acabar con mayoría absoluta» de Baltar y echarle, como titulaba en Facebook. Ahora negocia sus votos son claves para mantener al actual presidente.

El líder de DO sigue sin cerrar la puerta a un pacto para sostener a José Manuel Baltar

Nada más salir de la reunión en la que ofreció al PSOE un acuerdo para repartirse la alcaldía de Ourense durante el mandato 2019-2023, Gonzalo Pérez Jácome advertía que ello no significa, ni mucho menos, que haya roto las negociaciones con el PP. Los populares le habrían ofrecido la alcaldía a cambio de que José Manuel Baltar pudiese seguir al frente de la Diputación y el líder de Democracia Ourensana asegura que continuará hablando también en esa línea: «Seguimos igual, negociando. Estamos trabajando a turnos de 24 horas»

Jácome asegura que mantiene la esperanza de ser de un modo u otro alcalde a partir de este sábado. «No le veo más disposición a unos que a otros», dice el candidato de Democracia Ourensana sobre la posibilidad de que tanto el PP como el PSOE pudiesen cederle la alcaldía pese a que la suya fue la tercera fuerza más votada en la ciudad en las elecciones del pasado día 26 de mayo.