«Políticas activas» y «traballo conxunto», la apuesta de Sanidade en la lucha contra el alcoholismo

La Voz de Galicia J.F.

11/06/2019

La Consellería de Sanidade se hizo ayer eco de la petición de más apoyo económico por parte de los responsables de la Utaca de A Coruña y de Asvidal de Vigo -unidades de apoyo y referencia del Sergas en el tratamiento del alcoholismo- recordando que el gasto anual que destina a estas agrupaciones en Galicia (seis en total, dos de ellas, Lugo y Santiago, adscritas directamente al sistema público) asciende a 607.000 euros.

En estas mismas páginas, la Utaca y Asvidal, que se ocupan tanto de la prevención, como de dichos tratamientos, así como del seguimiento posterior e incluso de la reinserción laboral y social en los casos que se necesario, entre otros capítulos, solicitaban ayer una mayor interconexión entre las distintas consellerías que tengan competencias en estas materias y otros organismos públicos.

Entre sus quejas figuran la precariedad económica que aseguran sufrir, así como las limitaciones administrativas a la hora de tener que tomar decisiones que consideran en ocasiones necesarias, como solicitar ingresos hospitalarios. También censuran que una comunidad como Galicia, que está a la cabeza de España en mortalidad a causa del alcoholismo, dedique cinco veces menos dinero a apoyar económicamente a unidades que trabajan contra las adicciones legales (alcohol, juego, tabaco) que a las que tienen como campo de trabajo las drogas ilegales: 4.111.958 euros.

«A bebida está aceptada socialmente polo que é responsabilidade de toda a sociedade o censurar esa practica e facer políticas activas e traballo conxunto como no seu momento fíxose co consumo de tabaco», sostienen en la consellería de Sanidade, que apunta que las asociaciones de alcohólicos «teñen convenios coa Consellería de Sanidade desde hai anos para complementar os dispositivos de saúde mental en áreas especificas, co obxecto dar unha resposta máis completa ás necesidades asistenciais e, máis concretamente, a aquelas relacionadas co alcohol, xogo e outros transtornos aditivos».

Subida del 3 %

Estas agrupaciones, sostiene Sanidade, se ocupan «dun programa sociosanitario de prevención de recaídas dirixido a pacientes en tratamento ambulatorio. Subíndoselles un 3% a contía no último ano». La consellería recuerda que además de estas unidades, existen otras «que tamén se dedican á temática sobre alcoholismo e outras adiccións sen substancia».

el apunte

Un problema con especial incidencia en Galicia

La mortalidad por alcoholismo en Galicia es la más elevada de toda España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, al registrarse más de 2.000 fallecimientos por esa causa en solo doce meses: nueve puntos por encima de la media española.