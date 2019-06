Mujer, entre 45 y 54 años, y titular única del establecimiento

0

La Voz de Galicia

10/06/2019

La profesión farmacéutica es eminentemente femenina en Galicia, abundan los profesionales de entre 45 y 54 años, la mayoría trabajan en farmacia comunitaria y casi todos los titulares de botica son propietarios únicos.

Edad y sexo

El triple de colegiadas. Hay prácticamente tres colegiadas por cada colegiado. En Galicia las cuatro entidades registran a 5.127 titulados, y más de 3.800 son mujeres. En cuanto a la edad, el intervalo en el que hay una mayor proporción de profesionales es el que va de 45 a 54 años, con 1.275 registrados, mientras que 416 tienen más de 70. Los menores de 35 superan el millar. En España la edad media es algo más baja que en la comunidad gallega, de 48 años, y de hecho el tramo con más profesionales es en este caso el de 35 a 44 años.

Nacionalidad

La comunidad con más extranjeros. Aunque es llamativo, según los datos del consejo general, Galicia es la autonomía con más colegiados nacidos en el extranjero, 265, sobre todo en Ourense, en donde esta cifra supera el 10 %. Le sigue Cataluña, con 219 farmacéuticos nacidos fuera de España.

Vocación

La mayoría, en botica. Ser farmacéutico no implica necesariamente trabajar en un establecimiento al uso. Investigación, docencia, alimentación, análisis clínicos, salud... El campo en el que se necesitan estos profesionales es variado, pero la mayoría están vinculados a una botica. En Galicia. 3.670 de los más de cinco mil colegiados. La farmacia hospitalaria cuenta con más de un centenar de profesionales y otros cien están vinculados a los análisis clínicos.

Ejercicio

La mayoría no son titulares. En Galicia hay 3.670 farmacéuticos que trabajan en botica. La mayoría lo hacen como adjuntos, es decir, no son propietarios. Hay unos 1.500 que sí lo son, bien como únicos titulares o como copropietarios. Aunque es una profesión muy feminizada, la proporción es menor cuando se habla de propiedad. Es decir, hay el doble de mujeres propietarias que hombres, pero en el caso de adjuntos la tasa de mujeres se cuadruplica. La mayoría de estos establecimientos tienen un único propietario. En Galicia 1.173. En otros 164 casos hay dos titulares al frente, y solo ocho cuentan con tres o más. No es algo específico de la comunidad. El modelo español de farmacia tiende a huir de la multipropiedad, entre otros motivos porque se exige que el titular sea farmacéutico. En Soria, el cien por cien de las boticas tienen un solo dueño.

Personal

Tres de media por oficina. Galicia es una de las autonomías con más farmacéuticos de media por oficina. Son 2,7, solo por debajo de País Vasco, Madrid y Canarias. En Extremadura y Castilla-La Mancha, por ejemplo, la media es de 1,7. En Pontevedra y en A Coruña el tamaño de las farmacias es mayor, con prácticamente tres graduados en Farmacia por oficina. En Ourense apenas superan los dos.